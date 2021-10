मृतक किसान के परिवार से मिलने पहुंचे मंत्री गिरीश चंद्र यादव, कहा मुख्यमंत्री राहत कोष से दो लाख रुपये की धनराशि सहित आवास, शौचालय का लाभ

Minister Girish Chandra Yadav came to meet family of Deceased Farmer- प्रदेश सरकार के प्रभारी मंत्री गिरीश चंद्र यादव ललितपुर दौरे पर पहुंचे और उन्होंने मृतक किसान के घरवालों से मुलाकात की। उन्होंने मृतक किसान के परिवार को आर्थिक सहायता देने की बात कही थी।