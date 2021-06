प्रदेश सरकार के श्रम सेवायोजन राज्य मंत्री मनोहर लाल पंथ ने दिया अजीब बयान, बने हंसी के पात्र

Minister Manohar Lal Panth said this about vaccination- प्रदेश सरकार के श्रम सेवायोजन राज्य मंत्री मनोहर लाल पंथ ने तहसील तालबेहट के अंतर्गत ब्लाक बार के स्थानीय कस्बा में एक सार्वजनिक कार्यक्रम क्षेत्रीय सांसद अनुराग शर्मा की अध्यक्षता में आयोजित किया गया था।