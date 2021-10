ट्रेन से ललितपुर पहुंची प्रियंका ने ललितपुर में मृतक किसानों के परिवार से की मुलाकात, बंधाया ढांढस

ललितपुर. Priyanka Gandhi met the family of the deceased farmers in Lalitpur. खाद की किल्लत के बीच शुक्रवार को कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी (Priyanka Gandhi) ललितपुर पहुंचीं। वह ट्रेन से ललितपुर पहुंचीं। यहां उन्होंने मृतक किसानों के परिवार से मुलाकात की। उन्होंने परिवार वालों से बात कर उन्हें ढांढस बंधाया। प्रियंका के ट्विटर हैंडल से इस संबंध में ट्वीट किया गया, 'बुंदेलखंड, ललितपुर: पीड़ित किसान परिवारों से मिलकर उनकी पीड़ा साझा की।'

Lesser quantity of fertiliser is now being given in sacks & the price has been increased. What will they do? They have a lot of issues but govt isn't listening. They know that farmers are on roads for months. They are being mowed down by vehicles: Priyanka Gandhi Vadra, Congress pic.twitter.com/Gg4vScxr0S