धोखे से जमीन बेचने के मामले में जिला पंचायत अध्यक्ष की पत्नी और पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष पर लगे गंभीर आरोप

Serious allegations against wife of District Panchayat President- धोखाधड़ी कर रजिस्ट्री बैनामा के माध्यम से राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के नाम की जमीन को किसी अन्य बेचने का आरोप पूर्व नगरपालिका अध्यक्ष और वर्तमान जिला पंचायत अध्यक्ष की पत्नी सहित चार पर लगा है। शिकायत के बाद प्रशासनिक जांच में मामला स्पष्ट रूप से सामने आने पर सभी आरोपियों के खिलाफ धोखाधड़ी की धाराओं में मामला पंजीकृत कराया गया है।