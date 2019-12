मुंबई की विशेष अदालत ने नीरव को घोषित किया भगोड़ा आर्थिक अपराधी

नई दिल्ली। पीएनबी घोटाले के मुख्य आरोपी हीरा कारोबारी नीरव मोदी ( Nirav Modi ) को प्रवर्तन निदेशालय ( enforcement directorate ) की अपील पर मुंबई की विशेष अदालत ने भगोड़ा आर्थिक अपराधी ( fugitive economic offender ) घोषित कर दिया है। नीरव मोदी अब विजय माल्या के बाद दूसरा कारोबारी है जिसे भगोड़ा आर्थिक अपराधी कानून के दायरे में लाया गया है। आपको बता दें कि नीरव मोदी ने अपने मामा मेहुल चोकसी ( mehul choksi ) के साथ मिलकर पंजाब नेशनल बैंक ( Punjab National Bank ) के 14 हजार करोड़ रुपए का फ्रॉड किया है।

स्पेशल कोर्ट ने दिया आदेश

इंफोर्समेंट डायरेक्टरेट और हीरा कारोबारी नीरव मोदी के वकीलों के बीच लंबी बहस चली। जिसके बाद पीएमएलए के जज वीसी बारडे ने नीरव मोदी को भागोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित कर दिया। नीरव मोदी की ओर से कोर्ट में अर्जी दी गई थी कि ईडी की अपील को खारिज कर दी जाए, लेकिन कोर्ट ने ऐसा नहीं किया। वहीं कोर्ट ने नीरव मोदी की संपत्तियों को जब्त करने का आदेश बाद में देने को कहा है।

Mumbai: Nirav Modi has been declared a fugitive economic offender under Fugitive Economic Offenders Act by the special Prevention of Money Laundering Act ( PMLA) court today in Punjab National Bank scam case. Order on confiscation of his properties will happen later pic.twitter.com/Uk621OICpx