PayTm Coronavirus के खिलाफ जंग में PM CARES Fund में करेगा 500 करोड़ रुपए का योगदान

नई दिल्ली। कोरोना के खिलाफ जंग में देश के प्रधानमंत्री ने नरेंद्र मोदी ने देश के सभी लोगों से सहायता मांगी है। उन्होंने कहा है कि वो छोटी से छोटी आर्थिक मदद भी स्वीकार करेंगे। जिसके बाद देश के सभी सेलेब्रेटी के नाम सामने आने लगे हैं, जिन्होंने आर्थिक मदद देने का ऐलान किया है। वहीं अब पेटीएम भी ऐलान किया है। पेटीएम ने कहा है कि वो पीएम केयर्स में 500 करोड़ रुपए का ऐलान किया है।

Paytm is aiming to contribute ₹500 Crore to the PM CARES Fund.



For every contribution, or any other payment done by you on Paytm, we will contribute an extra up to ₹10.



Please contribute generously! 📲 #IndiaFightsCorona @PMOIndia @narendramodi