चेन्नई से मैनहटन तक लोगों को डोसा खिलाने वाले पी राजगोपाल की मौत, 3100 करोड़ रुपए का था साम्राज्य

नई दिल्ली। वैसे तो देश में खासकर दक्षिण भारत ( South India ) के कई ऐसे रेस्त्रां हैं जो सबसे स्वादिष्ठ डोसा, इडली, सांभर परोसने का दावा करते हैं, लेकिन देश में डोसा किंग एक ही कहलाए वो हैं पी राजगोपाल ( saravana bhavan Owner P Rajagopal )। जिनका आज चेन्नई के अस्पातल में निधन हो गया।

पी राजगोपाल ने अपने साम्राज्य को सिर्फ दक्षिण भारत तक ही सीमित नहीं रखा। बल्कि विदेशों तक फैलाया। चेन्नई से मैनहटन तक ऐसा कोई नहीं जिसने सरवाना भवन ( Saravana Bhavan ) का डोसा ना चखा हो। उन्होंने हाल ही में एक मर्डर केस में 7 जुलाई को आत्मसमर्पण किया था। सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें उम्रकैद की सजा सुनाई थी।

#TamilNadu: Saravana Bhawan owner P Rajagopal passes away at hospital in Chennai; Few days ago, he had surrendered to serve life term in a 2001 murder case .