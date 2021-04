आखिर कौन अपूर्व दलाल, जो भारत में ट्विटर के बने डायरेक्टर ऑफ इंजीनियरिंग

नई दिल्ली। ट्विटर ने मंगलवार को अपूर्व दलाल को भारत में इंजीनियरिंग के निदेशक के रूप में नियुक्त करने की घोषणा की है। माइक्रो-ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म देश में अपनी इंजीनियरिंग टीम, एक प्राथमिकता बाजार और वैश्विक स्तर पर इसके सबसे तेजी से बढ़ते बाजारों में से एक है। अपूर्व दलाल के पास उबर, गूगल और ई-बे जैसे वैश्विक संगठनों में फैले दो दशकों से अधिक का इंजीनियरिंग अनुभव हैं, जिन्होंने पिछली बार उबर बेंगलुरु के लिए इंजीनियरिंग साइट लीड के रूप में काम किया था।

India is a priority market for Twitter, and also a world-class engineering talent hub. We are excited to welcome @MrApurvaDalal as Director of Engineering, under whose leadership we will continue our hiring expansion in Bengaluru. https://t.co/rIIrtxIJDZ