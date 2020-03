War Against Corona: मुकेश अंबानी PM CARES Fund में देंगे 500 करोड़, 50 लाख लोगों को कराएंगे भोजन

नई दिल्ली। कोरोना वायरस से जंग लडऩे के लिए देश के सबसे अमीर आदमी मुकेश अंबानी ने अपनी तिजोरी खोल दी है। 100 बेड का अस्पताल, फेस मास्क और पीपीई बनाने के बाद मुकेश अंबानी ने पीएम केयर्स फंड में 500 करोड़ रुपए का सहयोग करने का ऐलान किया है। जबकि 10 दिनों तक हर रोज 5 लाख लोगों यानी 50 लाख लोगों को भोजन भी कराएंगे। इसके अलावा मुकेश अंबानी 5 करोड़ रुपए महाराष्ट्र सीएम राहत कोष और 5 करोड़ रुपए गुजरात सीएम राहत कोष में देने का भी ऐलान किया है। इससे पहले टाटा ग्रुप ने 1500 करोड़ रुपए का ऐलान कर दिया है। वहीं पेटीएम और बाकी कई उद्योगपतियों ने भी अरबों रुपयों का ऐलान कर दिया है।

Reliance Industries announces Rs. 500 crores contribution to #PMCARES Fund. In addition to its multi-pronged on-the-ground fight against #COVID19: Reliance Industries