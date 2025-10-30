AADHAR CARD Update: आधार कार्ड में बदलाव करवाने के लिए देने होंगे इतने रूपये, नाम, पता, मोबाइल नंबर में होगा ऑनलाइन बदलाव

AADHAR CARD का प्रयोग सभी वैध प्रमाण पत्र की जगह पर किया जाता है। जिस कारण से ये डॉक्यूमेंट लोगों के लिए सबसे ज्यादा जरुरी हो जाती है। देशभर के आधार कार्ड धारकों के लिए बड़ी खबर सामने आई है। Unique Identification Authority of India (UIDAI) ने 1 नवंबर 2025 से आधार अपडेट प्रक्रिया में बड़े बदलाव की घोषणा की है। अब नागरिकों को नाम, पता, जन्मतिथि, मोबाइल नंबर या ईमेल जैसी जानकारी में सुधार कराने के लिए आधार सेवा केंद्रों के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं होगी। नई व्यवस्था के तहत यह पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन और आसान तरीके से घर बैठे की जा सकेगी।