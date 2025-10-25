AI कंटेंट को लेकर नियम अपडेट, डीपफेक पर शिकंजा कसने की तैयारी, जान लें क्या है सरकार के नियम



डीपफेक वीडियो की बढ़ती घटनाओं पर संसद में भी चिंता जताई गई थी। आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने हाल ही में कहा था कि प्रमुख हस्तियों की तस्वीरों और आवाज का गलत उपयोग किया जा रहा है, जिससे उनकी निजी जिंदगी प्रभावित हो रही है। उन्होंने यह भी बताया कि सरकार ऐसे फेक कंटेंट की पहचान करने और उन्हें रोकने के लिए ठोस कदम उठा रही है। सरकार का मानना है कि एआई तकनीक के जरिए बनाए जा रहे भ्रामक और रियल-जैसे दिखने वाले कंटेंट का इस्तेमाल चुनावी माहौल में लोगों की छवि खराब करने, वित्तीय धोखाधड़ी और जनभावनाओं को भड़काने के लिए किया जा सकता है। इसलिए ऐसे कंटेंट की निगरानी और नियंत्रण अब प्राथमिकता बन गई है।