Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

टेक्नोलॉजी

अक्षय कुमार की 13 साल की बेटी के साथ होने वाला था Cyber Crime, जान लें ऑनलाइन धोखाधड़ी और क्राइम से बचने की जरुरी टिप्स

साइबर क्राइम के केस लगातार हमारे सामने आते रहते हैं। जिसमें पैसे से लेकर प्राइवेट फोटो, वीडियो संबंधी क्राइम होते हैं। लेकिन इससे बचना बहुत मुश्किल नहीं है। थोड़ी सतर्कता से इस तरह के फ्रॉड से बचा जा सकता हैं। जानिये कुछ जरुरी टिप्स।

2 min read

भारत

image

Anurag Animesh

Oct 04, 2025

How to prevent Cyber Crime

How to prevent Cyber Crime(Image-Insta,AI:Gemini)

How To Prevent Cyber Crime: आज के डिजिटल युग में साइबर क्राइम प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। कभी पैसे से फ्रॉड तो कभी ऑनलाइन एक्सटॉर्शन या सेक्सटॉर्शन का मामला। हाल ही में एक कार्यक्रम में इसी मामले पर बॉलीवुड के 'खिलाड़ी कुमार' यानी अक्षय कुमार ने अपनी बात रखी है। अक्षय कुमार ने एक साइबर जागरूकता कार्यक्रम में बताया कि उनकी बेटी नितारा को एक ऑनलाइन गेम खेलते समय अनजान शख्स ने गलत मैसेज भेजे थे। उन्होंने बताया कि कुछ महीने पहले मेरी बेटी एक वीडियो गेम खेल रही थी। शुरुआत में सब कुछ ठीक था। लेकिन बात में उस गेम के दूसरे तरफ से शख्स ने उनकी बेटी से पर्सनल डिटेल्स लेने लगा। जैसे, नाम, कहां रहती है, मेल हैं या फीमेल। बाद में उसने अक्षय की बेटी नितारा से N**d फोटो भेजने को कहा। जिसके बाद नितारा ने गेम बंद कर दिया और बिना देर किए अपनी मां यानी ट्विंकल खन्ना को इस घटना के बारे में बताया।

इस तरह की अलग-अलग प्लेटफार्म और गेमिंग प्लेटफार्म से तरह-तरह के ऑनलाइन क्राइम को अंजाम दिया जा रहा है। जिससे बचने के लिए हमेशा कुछ जरुरी बातों को ध्यान में रखना जरुरी होती है और अगर इन बातों को फॉलो किया जाए तो इस तरीके की फ्रॉड से बचा जा सकता है।

Cyber Crime: पैसे के लेन-देन में फ्रॉड

मजबूत पासवर्ड और पासवर्ड मैनेजर

हर अकाउंट के लिए अलग और मजबूत पासवर्ड रखें (कम से कम 12 अक्षर, बड़े-छोटे अक्षर, अंक व प्रतीक मिलाकर)। पासवर्ड मैनेजर का उपयोग करें ताकि पासवर्ड याद रखने की चिंता न रहे। सामान्य या आसान पासवर्ड (जैसे 123456, password, birthdate) बिलकुल न रखें। साथ ही जितने भी महत्वपूर्ण अकाउंट्स हैं (ईमेल, बैंकिंग, सोशल मीडिया), उनमें 2FA जरूर करें।

ईमेल और मैसेज में सतर्क रहें
अनजान सोर्स से आई ईमेल/लिंक/ऐटैचमेंट कभी बिना अच्छे से कन्फर्म हुए नहीं खोले। ये बात ध्यान देने लायक है कि फिशिंग ईमेल अक्सर आधिकारिक दिखते हैं URL होवर करके असली डोमेन देख लें। बैंक/सरकारी संस्थान आमतौर पर पासवर्ड या OTP ईमेल/मैसेज में नहीं मांगते। यदि मांगे तो सतर्कता से अपनी डिटेल को शेयर करें।

Cyber Crime: सिस्टम या डेटा संबंधी फ्रॉड


अगर किसी वेबसाइट पर किसी प्रकार का पेमेंट आपको करना है तो पेमेंट करने से पहले URL में https:// और लॉक का बना हुआ आइकन जरूर देख लें। साथ ही सार्वजनिक वाई-फाई पर बैंकिंग या संवेदनशील लेन-देन न करें, वैकल्पिक रूप से VPN का प्रयोग करें। UPI/नेट बैंकिंग में किसी भी अनजान QR को स्कैन करने से पहले अच्छे से जांच लें। फ्रॉडिश QR बनाये जा सकते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम, ब्राउजर, मोबाइल ऐप्स और एंटीवायरस को अपडेट रखें। अनॉथराइज़्ड या पायरेटेड सॉफ्टवेयर इस्तेमाल न करें। उसमें मैलवेयर हो सकता है।

गेमिंग या ऑनलाइन सेक्सटॉर्शन
आज कल ऑनलाइन गेमिंग में कई प्रकार के फ्रॉड हो रहे हैं। ऐसे में गेमिंग के दौरान किसी भी प्रकार की पर्सनल शेयर ना करें। जैसे, नाम, पता, स्कूल-कॉलेज का नाम आदि। किसी भी प्रकार की प्राइवेट डेटा जैसे, फोटो, वीडियो ना शेयर करें। वहीं अनजान आदमी से ऑनलाइन वीडियो कॉल पर बातें ना करें।

How To Prevent Cyber Crime: अगर स्कैम का शिकार हो जाएं तो क्या करें?

संबंधित बैंक/पेमेंट सेवा को तुरंत सूचित करें।
पासवर्ड, OTP और वैलेट्स के लॉगिन बदलें।
अगर पहचान चोरी हुई हो तो पुलिस में एफआईआर दर्ज कराएँ और साइबर क्राइम पोर्टल पर शिकायत करें।
आवश्यक हो तो क्रेडिट/डेबिट कार्ड ब्लॉक कराएँ और बैंक से चेक नॉरिफिकेशन रखें।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

04 Oct 2025 02:12 pm

Hindi News / Technology / अक्षय कुमार की 13 साल की बेटी के साथ होने वाला था Cyber Crime, जान लें ऑनलाइन धोखाधड़ी और क्राइम से बचने की जरुरी टिप्स

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

टेक्नोलॉजी

ट्रेंडिंग

Google Chrome की छुट्टी कर देगा Perplexity का Comet AI Browser! जानें इसके 5 धमाकेदार फीचर्स

Comet Browser vs Google Chrome
टेक्नोलॉजी

Aadhar Card New Charges 2025 : अब 700 रुपए तक देने होंगे… देखिए आधार कार्ड सेवाओं के लिए कितने बढ़े रेट

Aadhar Card New Charges 2025
टेक्नोलॉजी

Best Laptop Under 50000: अगर 40 से 50 हजार है आपका बजट तो इन लैपटॉप को खरीदना हो सकता है बढ़िया विकल्प

Best Laptop Under 50000
टेक्नोलॉजी

भारत के इस मंदिर में लगा AI-रिफंड सिस्टम, कचरा फेंकते ही मिलेंगे UPI अकाउंट में पैसे

Tirumala Temple AI Refund System
टेक्नोलॉजी

एआई का इस्तेमाल करते हैं तो सावधान, भूलकर भी ये बातें न करें शेयर…

विदेश
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.