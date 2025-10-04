अक्षय कुमार की 13 साल की बेटी के साथ होने वाला था Cyber Crime, जान लें ऑनलाइन धोखाधड़ी और क्राइम से बचने की जरुरी टिप्स

How To Prevent Cyber Crime: आज के डिजिटल युग में साइबर क्राइम प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। कभी पैसे से फ्रॉड तो कभी ऑनलाइन एक्सटॉर्शन या सेक्सटॉर्शन का मामला। हाल ही में एक कार्यक्रम में इसी मामले पर बॉलीवुड के 'खिलाड़ी कुमार' यानी अक्षय कुमार ने अपनी बात रखी है। अक्षय कुमार ने एक साइबर जागरूकता कार्यक्रम में बताया कि उनकी बेटी नितारा को एक ऑनलाइन गेम खेलते समय अनजान शख्स ने गलत मैसेज भेजे थे। उन्होंने बताया कि कुछ महीने पहले मेरी बेटी एक वीडियो गेम खेल रही थी। शुरुआत में सब कुछ ठीक था। लेकिन बात में उस गेम के दूसरे तरफ से शख्स ने उनकी बेटी से पर्सनल डिटेल्स लेने लगा। जैसे, नाम, कहां रहती है, मेल हैं या फीमेल। बाद में उसने अक्षय की बेटी नितारा से N**d फोटो भेजने को कहा। जिसके बाद नितारा ने गेम बंद कर दिया और बिना देर किए अपनी मां यानी ट्विंकल खन्ना को इस घटना के बारे में बताया।