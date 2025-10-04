अक्षय कुमार की 13 साल की बेटी के साथ होने वाला था Cyber Crime, जान लें ऑनलाइन धोखाधड़ी और क्राइम से बचने की जरुरी टिप्स

How to prevent Cyber Crime(Image-Insta,AI:Gemini)
How To Prevent Cyber Crime: आज के डिजिटल युग में साइबर क्राइम प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। कभी पैसे से फ्रॉड तो कभी ऑनलाइन एक्सटॉर्शन या सेक्सटॉर्शन का मामला। हाल ही में एक कार्यक्रम में इसी मामले पर बॉलीवुड के 'खिलाड़ी कुमार' यानी अक्षय कुमार ने अपनी बात रखी है। अक्षय कुमार ने एक साइबर जागरूकता कार्यक्रम में बताया कि उनकी बेटी नितारा को एक ऑनलाइन गेम खेलते समय अनजान शख्स ने गलत मैसेज भेजे थे। उन्होंने बताया कि कुछ महीने पहले मेरी बेटी एक वीडियो गेम खेल रही थी। शुरुआत में सब कुछ ठीक था। लेकिन बात में उस गेम के दूसरे तरफ से शख्स ने उनकी बेटी से पर्सनल डिटेल्स लेने लगा। जैसे, नाम, कहां रहती है, मेल हैं या फीमेल। बाद में उसने अक्षय की बेटी नितारा से N**d फोटो भेजने को कहा। जिसके बाद नितारा ने गेम बंद कर दिया और बिना देर किए अपनी मां यानी ट्विंकल खन्ना को इस घटना के बारे में बताया।
इस तरह की अलग-अलग प्लेटफार्म और गेमिंग प्लेटफार्म से तरह-तरह के ऑनलाइन क्राइम को अंजाम दिया जा रहा है। जिससे बचने के लिए हमेशा कुछ जरुरी बातों को ध्यान में रखना जरुरी होती है और अगर इन बातों को फॉलो किया जाए तो इस तरीके की फ्रॉड से बचा जा सकता है।
मजबूत पासवर्ड और पासवर्ड मैनेजर
हर अकाउंट के लिए अलग और मजबूत पासवर्ड रखें (कम से कम 12 अक्षर, बड़े-छोटे अक्षर, अंक व प्रतीक मिलाकर)। पासवर्ड मैनेजर का उपयोग करें ताकि पासवर्ड याद रखने की चिंता न रहे। सामान्य या आसान पासवर्ड (जैसे 123456, password, birthdate) बिलकुल न रखें। साथ ही जितने भी महत्वपूर्ण अकाउंट्स हैं (ईमेल, बैंकिंग, सोशल मीडिया), उनमें 2FA जरूर करें।
ईमेल और मैसेज में सतर्क रहें
अनजान सोर्स से आई ईमेल/लिंक/ऐटैचमेंट कभी बिना अच्छे से कन्फर्म हुए नहीं खोले। ये बात ध्यान देने लायक है कि फिशिंग ईमेल अक्सर आधिकारिक दिखते हैं URL होवर करके असली डोमेन देख लें। बैंक/सरकारी संस्थान आमतौर पर पासवर्ड या OTP ईमेल/मैसेज में नहीं मांगते। यदि मांगे तो सतर्कता से अपनी डिटेल को शेयर करें।
अगर किसी वेबसाइट पर किसी प्रकार का पेमेंट आपको करना है तो पेमेंट करने से पहले URL में
https:// और लॉक का बना हुआ आइकन जरूर देख लें। साथ ही सार्वजनिक वाई-फाई पर बैंकिंग या संवेदनशील लेन-देन न करें, वैकल्पिक रूप से VPN का प्रयोग करें। UPI/नेट बैंकिंग में किसी भी अनजान QR को स्कैन करने से पहले अच्छे से जांच लें। फ्रॉडिश QR बनाये जा सकते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम, ब्राउजर, मोबाइल ऐप्स और एंटीवायरस को अपडेट रखें। अनॉथराइज़्ड या पायरेटेड सॉफ्टवेयर इस्तेमाल न करें। उसमें मैलवेयर हो सकता है।
गेमिंग या ऑनलाइन सेक्सटॉर्शन
आज कल ऑनलाइन गेमिंग में कई प्रकार के फ्रॉड हो रहे हैं। ऐसे में गेमिंग के दौरान किसी भी प्रकार की पर्सनल शेयर ना करें। जैसे, नाम, पता, स्कूल-कॉलेज का नाम आदि। किसी भी प्रकार की प्राइवेट डेटा जैसे, फोटो, वीडियो ना शेयर करें। वहीं अनजान आदमी से ऑनलाइन वीडियो कॉल पर बातें ना करें।
संबंधित बैंक/पेमेंट सेवा को तुरंत सूचित करें।
पासवर्ड, OTP और वैलेट्स के लॉगिन बदलें।
अगर पहचान चोरी हुई हो तो पुलिस में एफआईआर दर्ज कराएँ और साइबर क्राइम पोर्टल पर शिकायत करें।
आवश्यक हो तो क्रेडिट/डेबिट कार्ड ब्लॉक कराएँ और बैंक से चेक नॉरिफिकेशन रखें।
