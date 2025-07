iPhone में मिलेगा इंसान की आंखो जैसा कैमरा, जानिए क्या 20-स्टॉप कैमरा सेंसर? Apple को मिला नया पेटेंट

Apple Camera Patent का नाम 'Image Sensor With Stacked Pixels Having High Dynamic Range And Low Noise', है। यानी ऐसा इमेज सेंसर जिसमें पिक्सल लेयर के ऊपर लेयर होंगी और जो बहुत कम नॉइज के साथ ज्यादा डायनामिक रेंज कैप्चर कर सकेगा।