कृत्रिम सूरज: कोरियाई वैज्ञानिकों ने लैब में पैदा किया सूरज जितना तापमान

-दक्षिण कोरिया के परमाणु संयंत्र केस्टार ने हाल ही 18 करोड़ डिग्री फार्नेहाइट जितनी ऊर्जा उत्पन्न की जो अब तक किसी भी देश के परमाणु रिएक्टर ने नहीं किया है। (South Korea's 'Artificial Sun' Just Set a New World Record For High-Temperature Plasma)