Best Laptop Under 50000: अगर 40 से 50 हजार है आपका बजट तो इन लैपटॉप को खरीदना हो सकता है बढ़िया विकल्प

Best Laptop Under 50000: अगर 40 से 50 हजार है आपका बजट तो इन लैपटॉप को खरीदना हो सकता है बढ़िया विकल्प

Best Laptop: अगर आपका बजट 40,000 से 50,000 रूपये के बीच है तो आज के समय में आप ऐसी लैपटॉप खरीद सकते हैं जो रोजमर्रा के काम से लेकर हल्के-से-मध्यम गेमिंग, कंटेंट क्रिएशन और मल्टीटास्किंग तक अच्छे प्रदर्शन दें।

3 min read

भारत

image

Anurag Animesh

Oct 03, 2025

Best Laptop Under 50000

Best Laptop Under 50000(AI Image-Gemini)

Best Laptop Under 50000: ऑफिस का काम हो या घर का लैपटॉप के बिना कोई भी ऑनलाइन काम करना मुश्किल हो जाता है। साथ ही कॉलेज स्टूडेंट्स या फिर किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए भी लैपटॉप बाउट जरुरी हो गया है। लेकिन जब लैपटॉप खरीदने की बात आती है तो सभी इस दुविधा में होते हैं कि कौन सा लैपटॉप खरीदना उनके लिए फायदेमंद होगा। साथ ही उनकी जरुरत के लिए कौन सा लैपटॉप बेस्ट है। हम आपको कुछ लैपटॉप के बारे में जानकारी दे रहे हैं, जो बजट में भी है और अलग-अलग जरुरत के हिसाब से प्रयोग किया जा सकता है।

अगर आपका बजट 40,000 से 50,000 रूपये के बीच है तो आज के समय में आप ऐसी लैपटॉप खरीद सकते हैं जो रोजमर्रा के काम से लेकर हल्के-से-मध्यम गेमिंग, कंटेंट क्रिएशन और मल्टीटास्किंग तक अच्छे प्रदर्शन दें। इन लैपटॉप की मदद से कई प्रकार के काम किये जा सकते हैं।

Best Laptop Under 50000: लैपटॉप देखें

Lenovo IdeaPad Slim 1: हल्का और किफायती

Lenovo IdeaPad Slim 1 आमतौर पर बेहद हल्का और पोर्टेबल होता है। ये उन लोगों के लिए अच्छा है जो रोजाना ऑफिस/स्टूडेंट वर्क, वेब ब्राउजिंग और वीडियो स्ट्रीमिंग के लिए लैपटॉप चाहते हैं। यह हल्का और पतला डिजाइन का लैपटॉप है। बैटरी लाईफ भी ठीक रहती है। इसकी परफॉर्मेंस भी अच्छी है।
इसमें AMD Ryzen 7 5700U, Speed: 1.8GHz (Base) - 4.3GHz (Max), 8 Cores जैसे फीचर्स हैं।
दाम- यह लैपटॉप 40-42 हजार में मिल सकता है।

HP (AMD Ryzen 5)- मल्टीटास्किंग और मूल्य प्रदर्शन


HP के Ryzen 5 वेरिएंट इस बजट में सबसे संतुलित ऑप्शन होते हैं। Ryzen 5 प्रोसेसर के साथ आप बेहतर मल्टीकोर प्रदर्शन, तेज ब्राउजिंग और मल्टीटास्किंग उम्मीद कर सकते हैं। अच्छा CPU-per-core और मल्टीकोर परफॉर्मेंस ऑफिस, फोटो एडिटिंग और हल्की वीडियो एडिटिंग के लिए उपयुक्त। अक्सर 8GB RAM और 256/512GB SSD के साथ आता है। तेज बूट और एप्लीकेशन लोड। इसमें window 11 है।
दाम- इसे 45 से 47 हजार रूपये में खरीदा जा सकता है।

Samsung Galaxy Book 4- स्टाइल और डिस्प्ले गुणवत्ता


Samsung Galaxy Book 4 लाइनअप में आमतौर पर बेहतर डिस्प्ले, पतला फॉर्म और मजबूत बिल्ड मिलता है। अगर आप क्लीन डिजाइन और बेहतर स्क्रीन चाहते हैं तो यह अच्छा विकल्प है। ये लैपटॉप देखने में भी प्रीमियम लगता है।
Samsung Galaxy Book 4 इसमें window 11, 39.6 cm (15.6") diagonal, FHD (1920 x 1080) डिस्प्ले देखने को मिलता है। साथ ही इसमें Ryzen 7 प्रोसेसर मिलता है।
दाम- इस लैपटॉप को 49-50 हजार में खरीदा जा सकता है।

Asus VivoBook 15- बैलेंस्ड फीचर्स और कनेक्टिविटी

Asus VivoBook 15 इस बजट में खूब बिकने वाला मॉडल बन चूका है। क्योंकि यह बैलेंस हार्डवेयर, पर्याप्त पोर्ट और आरामदायक कीबोर्ड देता है। 15.6 इंच की स्क्रीन वाले मॉडल पढ़ाई और ऑफिस के लिए अच्छा अनुभव देते हैं।
इसमें बड़ा स्क्रीन (15.6), अच्छी कनेक्टिविटी HDMI, USB-A, USB-C है।
इसे RAM/SSD में अपग्रेड भी किया जा सकता है। इसमें i5 का प्रोसेसर मिलता है।
दाम- यह लैपटॉप 48 से 50 हजार के रेंज में मिल जाएगा।

Lenovo IdeaPad Slim 3- संतुलित परफॉर्मेंस और वैल्यू

IdeaPad Slim 3 उन यूजर्स के लिए अच्छा है जो पतला, परफॉर्मेंट और बजट-फ्रेंडली लैपटॉप चाह रहे हैं। यह मॉडल एंट्री-टू-मीडियम यूजर्स के लिए काफी अच्छा है। इस लैपटॉप में Intel Core i5-13420H का प्रोसेसर है। इसकी स्पीड 2.1 GHz (Base) - 4.6 GHz (Max), E-core 1.5 / 3.4GHz है। इसमें एक बैलेंस हार्डवेयर और बढ़िया कीबोर्ड है। अच्छा बैटरी बैकअप है। यह लैपटॉप सामान्य उपयोग, ऑफिस, और स्ट्रीमिंग के लिए बढ़िया सिस्टम है।
दाम- इस लैपटॉप को 49 से 50 हजार में खरीदा जा सकता है।

Best Laptop Under 50000: लैपटॉप लेते वक्त इन फीचर्स को जरूर देखें


Processor- Ryzen 5 या Intel Core i5 बेहतर मल्टीटास्किंग देंगे।
RAM- कम से कम 8GB; अगर आप ब्राउजर में कई टैब या हल्की एडिटिंग करते हैं तो 16GB बेहतर।
Storage- SSD (कम-से-कम 256GB) चुनें- HDD की तुलना में बहुत तेज बूट और लोडिंग। यदि संभव हो तो NVMe SSD लें।
Display- कम से कम 14–15.6 इंच, FHD (1920×1080) चाहिए- बेहतर व्यूइंग और पढ़ने के लिए।
Battery- अगर आप बाहर ले जाते हैं तो वजन और बैटरी लाइफ देखें।
Waranty and Service- ब्रांड का सर्विस नेटवर्क और वारंटी टर्म्स देखें- खासकर लंबी अवधि के लिए।

ये सभी लैपटॉप अलग-अलग फीचर्स को देखने के बाद एक लिस्ट तैयार की गई है। इसके अलावे भी अपनी जरुरत, फीचर्स और दाम के मुताबिक लैपटॉप लिया जा सकता है।

Updated on:

03 Oct 2025 11:56 am

Published on:

03 Oct 2025 11:55 am

Hindi News / Technology / Best Laptop Under 50000: अगर 40 से 50 हजार है आपका बजट तो इन लैपटॉप को खरीदना हो सकता है बढ़िया विकल्प

