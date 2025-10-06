बिहार चुनाव 2025 से पहले ECI की बड़ी पहल, ECINET ऐप से एक ही जगह पर मिलेगी चुनाव से जुड़ी हर डिटेल

चुनाव आयोग ने वोटरों की सुविधा के लिए वोटर हेल्पलाइन नंबर 1950 जारी किया है। इस नंबर पर कॉल करके लोग अपने मतदाता संबंधी सवालों का समाधान पा सकते हैं। उदाहरण के लिए, पटना से कनेक्ट होने के लिए +91-612-1950 डायल करना होगा। इसके अलावा, ECINET ऐप के जरिए लोग BLO (ब्लॉक लेवल ऑफिसर) के साथ अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। बिहार में इस समय 90,712 BLOs, 243 EROs और 38 DEOs काम कर रहे हैं जो चुनाव प्रक्रिया को और अधिक सुविधाजनक और पारदर्शी बनाने में मदद करेंगे।