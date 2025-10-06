बिहार चुनाव 2025 से पहले ECI की बड़ी पहल, ECINET ऐप से एक ही जगह पर मिलेगी चुनाव से जुड़ी हर डिटेल

ECINET App (Image: Google Play Store)
ECINET App: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से पहले चुनाव आयोग ने एक बड़ा कदम उठाया है। चुनावी प्रक्रिया को आसान और डिजिटल बनाने के लिए आयोग ने ECINET (ईसीआईनेट) नाम का एक नया प्लेटफॉर्म पेश किया है। यह प्लेटफॉर्म एक वन-स्टॉप डिजिटल सॉल्यूशन के तौर पर तैयार किया गया है जहां चुनाव से जुड़ी सभी जानकारी और सुविधाएं एक ही जगह उपलब्ध होंगी।
ECINET एक ऐसा डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो चुनाव से जुड़ी 40 से अधिक सेवाओं को एक साथ जोड़ता है। पहले जहां यूजर्स को अलग-अलग वेबसाइटों या मोबाइल ऐप्स पर जाकर जानकारी लेनी पड़ती थी, अब सारी सुविधाएं एक ही पोर्टल और ऐप पर मिलेंगी। इसका मकसद वोटरों, राजनीतिक दलों और चुनाव अधिकारियों के लिए चुनावी प्रक्रियाओं को अधिक पारदर्शी और सरल बनाना है।
इस प्लेटफॉर्म पर यूजर्स कई सुविधाओं का फायदा उठा सकते हैं। यहां वे वोटर रजिस्ट्रेशन फॉर्म भर सकते हैं, ई-वोटर कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं, वोटर कार्ड से जुड़ी शिकायतें दर्ज कर सकते हैं, अपने क्षेत्र के उम्मीदवार की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और रियल-टाइम चुनावी डेटा देख सकते हैं। इसे इस्तेमाल करने के लिए यूजर्स https://ecinet.eci.gov.in वेबसाइट पर जा सकते हैं या Google Play Store और Apple App Store से ECINET ऐप डाउनलोड कर सकते हैं।
ECINET ऐप की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह पुराने 40 से ज्यादा चुनावी ऐप्स को एक ही इंटरफेस पर ले आता है। इससे अब बार-बार लॉगिन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और सारी जानकारी एक ही डैशबोर्ड पर दिखेगी। यह सिस्टम न सिर्फ समय बचाएगा, बल्कि डेटा मैनेजमेंट और ट्रांसपैरेंसी को भी मजबूत बनाएगा।
आयोग ने बताया कि बिहार में 90,000 से अधिक मतदान केंद्र बनाए जाएंगे और किसी भी बूथ पर 1200 से ज्यादा वोटर नहीं होंगे। हर मतदान केंद्र पर 100 फीसदी वेब कास्टिंग की जाएगी ताकि पूरी प्रक्रिया पारदर्शी बनी रहे।
चुनाव आयोग ने वोटरों की सुविधा के लिए वोटर हेल्पलाइन नंबर 1950 जारी किया है। इस नंबर पर कॉल करके लोग अपने मतदाता संबंधी सवालों का समाधान पा सकते हैं। उदाहरण के लिए, पटना से कनेक्ट होने के लिए +91-612-1950 डायल करना होगा। इसके अलावा, ECINET ऐप के जरिए लोग BLO (ब्लॉक लेवल ऑफिसर) के साथ अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। बिहार में इस समय 90,712 BLOs, 243 EROs और 38 DEOs काम कर रहे हैं जो चुनाव प्रक्रिया को और अधिक सुविधाजनक और पारदर्शी बनाने में मदद करेंगे।
बिहार चुनाव 2025