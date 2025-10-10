WhatsApp से बनेंगे बर्थ सर्टिफिकेट, जाति प्रमाण पत्र… जानिए कैसे कर पाएंगे यूज

Governance through WhatsApp: दिल्ली में रह रहे लोगों के लिए अब सरकारी काम करवाना और भी आसान हो जाएगा। दिल्ली सरकार ने इस संबंध में एक नई पहल की शुरुआत की है। जल्द ही राजधानी के लोग वॉट्सऐप के माध्यम से ही कई सरकारी सेवाओं का लाभ उठा सकेंगे। ‘गवर्नेंस थ्रू वॉट्सऐप (Governance through WhatsApp)' नाम की इस योजना के तहत नागरिक जन्म और जाति प्रमाणपत्र बनवाने, प्रॉपर्टी टैक्स भरने और कल्याणकारी योजनाओं के आवेदन का स्टेटस देखने जैसे करीब 50 सेवाओं का उपयोग सीधे वॉट्सऐप चैट के जरिए कर पाएंगे। हर सरकारी विभाग का अपना वेरिफाइड वॉट्सऐप बिजनेस नंबर होगा, जिसके जरिए विभाग से संबंधित सूचनाएं, योजनाओं के अपडेट, फोटो और वीडियो शेयर किए जाएंगे। नागरिक इन नंबरों पर सीधे जवाब देकर जानकारी भेज सकते हैं या डाक्यूमेंट्स अपलोड कर सकते हैं।