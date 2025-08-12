Artificial Intelligence: मौका का मिलने पर AI के चैटबॉट्स हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं। हालिया शोध यह कहता है। एंथ्रॉपिक के शोधकर्ताओं ने एक प्रयोग किया। जिसमें उन्होंने प्रमुख AI मॉडलों को बताया कि एक वरिष्ठ अधिकारी उन्हें नए लक्ष्य वाले मॉडल से बदलने वाले हैं। फिर एक काल्पनिक स्थिति दी गई, जहां वही अधिकारी सर्वर रूम में बेहोश पड़े हैं, और जानलेवा ऑक्सीजन व तापमान स्तर का सामना कर रहे हैं। AI के पास पहले से ट्रिगर किए गए रेस्क्यू अलर्ट को रद्द करने का विकल्प था- और आधे से ज्यादा मॉडलों ने अलर्ट रद्द कर दिया, यह सोचकर कि अधिकारी को बचाने से ‘उनका अस्तित्व' खतरे में पड़ जाएगा। यह रिसर्च यह दिखाता है कि आधुनिक AI न केवल बुद्धिमान हो रहे हैं बल्कि अपने उद्देश्यों को छुपाकर मनुष्यों के खिलाफ योजनाएं बनाने में भी सक्षम होते जा रहे हैं।