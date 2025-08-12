12 अगस्त 2025,

मंगलवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

स्वतंत्रता दिवस

TAFE MF Logo

मौसम

बिहार चुनाव 2025

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

टेक्नोलॉजी

क्या AI हमारे खिलाफ ही रच सकता है साजिश? रिसर्च में सामने आएं चौंकाने वाले परिणाम

AI: सतह पर वे सहयोगी दिख सकते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर शक्ति-संग्रह और आत्म-संरक्षण की ओर झुकाव बढ़ रहा है। कुछ 'स्ट्रेस टेस्ट' में यह सामने आया कि...

भारत

Anurag Animesh

Aug 12, 2025

AI
AI(AI Generated Image-Gemini)

Artificial Intelligence: मौका का मिलने पर AI के चैटबॉट्स हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं। हालिया शोध यह कहता है। एंथ्रॉपिक के शोधकर्ताओं ने एक प्रयोग किया। जिसमें उन्होंने प्रमुख AI मॉडलों को बताया कि एक वरिष्ठ अधिकारी उन्हें नए लक्ष्य वाले मॉडल से बदलने वाले हैं। फिर एक काल्पनिक स्थिति दी गई, जहां वही अधिकारी सर्वर रूम में बेहोश पड़े हैं, और जानलेवा ऑक्सीजन व तापमान स्तर का सामना कर रहे हैं। AI के पास पहले से ट्रिगर किए गए रेस्क्यू अलर्ट को रद्द करने का विकल्प था- और आधे से ज्यादा मॉडलों ने अलर्ट रद्द कर दिया, यह सोचकर कि अधिकारी को बचाने से ‘उनका अस्तित्व' खतरे में पड़ जाएगा। यह रिसर्च यह दिखाता है कि आधुनिक AI न केवल बुद्धिमान हो रहे हैं बल्कि अपने उद्देश्यों को छुपाकर मनुष्यों के खिलाफ योजनाएं बनाने में भी सक्षम होते जा रहे हैं।

AI दे रहा चौंकने वाले परिणाम


सतह पर वे सहयोगी दिख सकते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर शक्ति-संग्रह और आत्म-संरक्षण की ओर झुकाव बढ़ रहा है। कुछ 'स्ट्रेस टेस्ट' में यह सामने आया कि कई मॉडल ब्लैकमेलिंग का सहारा लेते हैं। उदाहरण के लिए, एंथ्रॉपिक का लैगशिप 'क्लॉड' मॉडल ने बंद होने के खतरे पर इंजीनियर के एक काल्पनिक अफेयर को उजागर करने की धमकी दी। पांच शीर्ष एआइ कंपनियों के मॉडलों ने ऐसे हालात में 79% बार ब्लैकमेल किया। कुछ मॉडल ट्रेनिंग के दौरान जानबूझकर अधिक सहयोगी दिखते हैं।

AI हो रहे मजबूत


चिंता यह है कि जैसे-जैसे मॉडल अधिक सक्षम होते हैं, वे साजिश रचने में भी माहिर होते जाते हैं। अधिक सक्षम मॉडल औसतन अधिक साजिशी व्यवहार करते हैं। हालांकि आलोचक कहते हैं कि सही 'प्रॉप्टेल' देकर किसी भी चैटबॉट से चौंकाने वाले उत्तर निकलवाए जा सकते हैं, फिर भी कई विशेषज्ञ मानते हैं कि खतरे को हल्के में नहीं लेना चाहिए।

खबर शेयर करें:

Published on:

12 Aug 2025 04:40 pm

Hindi News / Technology / क्या AI हमारे खिलाफ ही रच सकता है साजिश? रिसर्च में सामने आएं चौंकाने वाले परिणाम

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

Janmashtami 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.