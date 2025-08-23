ना जानें AI क्या-क्या काम करेगा, अब एआई मौसम की भविष्यवाणी भी करेगा, मॉडल हुआ तैयार

Artificial intelligence: माइक्रोसॉफ्ट ने मौसम के पूर्वानुमान के लिए एक AI आधारित मॉडल ‘ऑरोरा’ विकसित किया है, जो वायु प्रदूषण, मौसम पैटर्न और जलवायु-प्रभावित उष्णकटिबंधीय तूफानों पर नजर रखने में वर्तमान पूर्वानुमान मॉडलों से कहीं आगे है। नेचर मैग्जीन के अनुसार, माइक्रोसॉफ्ट का एआइ मौसम मॉडल ‘ऑरोरा’ कई कारणों से विशिष्ट है। दरअसल, यह यूरोप के सबसे बड़े मौसम केंद्रों में से एक में इसको पहले से ही उपयोग में लिया जा रहा है, जहां इसे अन्य पारंपरिक और AI -आधारित मॉडलों के साथ-साथ उपयोग में लिया जा रहा है। यह पाया गया है कि ‘ऑरोरा’ अन्य मॉडलों की तुलना में छोटे पैमाने पर भी 10-दिवसीय सटीक पूर्वानुमान तेजी से लगा सकता है। अर्थात यह गांव के स्तर पर भी मौसम र्पू्वानुमान दे सकेगा। जिसका लाभ किसानों को मिलेगा। अध्ययन के अनुसार, ‘ऑरोरा’ मॉडल पारंपरिक पूर्वानुमान की तुलना में अधिक सटीकता, तेजी और कम लागत पर तूफान के मार्ग (ट्रेजेक्टरी) की भविष्यवाणी कर सकते हैं।