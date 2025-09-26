होम Wi-Fi भी हो सकते हैं हैकर्स के निशाने पर, ऐसे कर सकते हैं अपने नेटवर्क को सुरक्षित

Wi-Fi Security Tips: आज के समय में हर को अपने घर में वाई-फाई की सुविधा लगवाता है। लेकिन इसकी सिक्योरिटी पर किसी का भी उतना ध्यान नहीं जाता है। साइबर अपराधियों की नजर सिर्फ पब्लिक वाई-फाई पर ही नहीं बल्कि आपके घर के वाई-फाई नेटवर्क पर भी रहती है। अक्सर लोग यह मानते हैं कि खतरा केवल बाहर इस्तेमाल होने वाले खुले नेटवर्क से है, जबकि सच यह है कि अगर होम वाई-फाई को ठीक से सुरक्षित न किया जाए तो हैकर्स आसानी से उसमें सेंध लगा सकते हैं। ज्यादातर लोग घर में वाई-फाई लगाते समय सिर्फ इंटरनेट की स्पीड पर ध्यान देते हैं, लेकिन इसकी सुरक्षा को नजरअंदाज कर देते हैं। यही लापरवाही कभी-कभी बड़ी मुसीबत का कारण बन जाती है। अगर आप चाहते हैं कि आपका घरेलू नेटवर्क सुरक्षित रहे तो इन सावधानियों को अपनाना बेहद जरूरी है।