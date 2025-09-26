होम Wi-Fi भी हो सकते हैं हैकर्स के निशाने पर, ऐसे कर सकते हैं अपने नेटवर्क को सुरक्षित

Wi-Fi Security Tips: आज के समय में हर को अपने घर में वाई-फाई की सुविधा लगवाता है। लेकिन इसकी सिक्योरिटी पर किसी का भी उतना ध्यान नहीं जाता है। साइबर अपराधियों की नजर सिर्फ पब्लिक वाई-फाई पर ही नहीं बल्कि आपके घर के वाई-फाई नेटवर्क पर भी रहती है। अक्सर लोग यह मानते हैं कि खतरा केवल बाहर इस्तेमाल होने वाले खुले नेटवर्क से है, जबकि सच यह है कि अगर होम वाई-फाई को ठीक से सुरक्षित न किया जाए तो हैकर्स आसानी से उसमें सेंध लगा सकते हैं। ज्यादातर लोग घर में वाई-फाई लगाते समय सिर्फ इंटरनेट की स्पीड पर ध्यान देते हैं, लेकिन इसकी सुरक्षा को नजरअंदाज कर देते हैं। यही लापरवाही कभी-कभी बड़ी मुसीबत का कारण बन जाती है। अगर आप चाहते हैं कि आपका घरेलू नेटवर्क सुरक्षित रहे तो इन सावधानियों को अपनाना बेहद जरूरी है।
घर से बाहर हों तो राउटर बंद करें
कई बार लोग घर से बाहर होने पर भी वाई-फाई चालू छोड़ देते हैं। इससे नेटवर्क हैक होने का खतरा बढ़ जाता है। बेहतर होगा कि जब आप घर पर मौजूद न हों तो राउटर को स्विच ऑफ कर दें। इससे साइबर अपराधियों के लिए नेटवर्क में आना मुश्किल हो जाता है।
राउटर का फायरवॉल ऑन रखें
लगभग सभी मॉडर्न राउटर्स में इनबिल्ट फायरवॉल मौजूद होता है। यह फीचर इंटरनेट कनेक्शन को बाहरी अटैक से बचाने का काम करता है। हालांकि, कई बार यूजर्स इसे बंद कर देते हैं, जो सुरक्षा के लिहाज से सही नहीं है। इसलिए अपने नेटवर्क को सुरक्षित रखने के लिए हमेशा फायरवॉल ऑन रखें।
मजबूत यूजरनेम और पासवर्ड बनाएं
वाई-फाई नेटवर्क सेटअप करते समय डिफॉल्ट यूजरनेम और पासवर्ड का इस्तेमाल करना खतरे को न्योता देने जैसा है। हैकर्स अक्सर इन्हीं डिफॉल्ट क्रेडेंशियल्स का फायदा उठाते हैं। इसलिए ऐसा पासवर्ड बनाएं जिसे कोई आसानी से अनुमान न लगा सके। पासवर्ड में बड़े अक्षर, छोटे अक्षर, नंबर और स्पेशल कैरेक्टर का इस्तेमाल करें।
WPA2 एन्क्रिप्शन का इस्तेमाल करें
एन्क्रिप्शन डेटा की सुरक्षा के लिए सबसे जरूरी कदम है। यह आपके नेटवर्क पर भेजी जा रही जानकारी को इस तरह कोड कर देता है कि हैकर्स उसे समझ न सकें। फिलहाल WPA2 एन्क्रिप्शन सबसे सुरक्षित विकल्प माना जाता है। अगर आपका राउटर या डिवाइस पुराना है और यह फीचर सपोर्ट नहीं करता, तो बेहतर होगा कि आप नए डिवाइस का इस्तेमाल करें।
नेटवर्क का SSID छिपाएं
राउटर सेटिंग्स में जाकर SSID (सर्विस सेट आइडेंटिफायर) को छुपाने का विकल्प मिलता है। इससे आपके नेटवर्क का नाम दूसरों की वाई-फाई लिस्ट में दिखाई नहीं देगा। साथ ही, डिफॉल्ट नाम बदलना भी जरूरी है, क्योंकि इससे यह पता लगाना मुश्किल हो जाता है कि आप किस कंपनी का राउटर इस्तेमाल कर रहे हैं। इस तरह नेटवर्क की पहचान छिपाकर आप सुरक्षा को और मजबूत बना सकते हैं।
पब्लिक वाई-फाई की तरह होम वाई-फाई नेटवर्क भी साइबर अपराधियों के टारगेट पर हो सकता है। ऐसे में जरूरी है कि आप सिर्फ तेज इंटरनेट स्पीड पर ध्यान न देकर नेटवर्क सिक्योरिटी पर भी ध्यान दें। मजबूत पासवर्ड, एन्क्रिप्शन, फायरवॉल और स्मार्ट सेटिंग्स की मदद से आप अपने इंटरनेट कनेक्शन को सुरक्षित रख सकते हैं और साइबर हमलों से बचाव कर सकते हैं।