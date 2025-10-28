कब होगी बारिश? जानिये मौसम वैज्ञानिक कैसे लगाते है मौसम का अनुमान

भारतीय मौसम विभाग (IMD) देशभर में मौसम की निगरानी के लिए सैकड़ों ऑब्जर्वेशन सेंटर, रडार स्टेशन और सैटेलाइट का उपयोग करता है। इन माध्यमों से तापमान, हवा की दिशा, वायुदाब और वर्षा जैसी जानकारी लगातार इक्कट्ठा की जाती है। इन आंकड़ों का विश्लेषण करने के बाद कंप्यूटर मॉडल्स की मदद से अगले कुछ घंटों से लेकर कई दिनों तक का पूर्वानुमान तैयार किया जाता है। आज के डिजिटल युग में सैटेलाइट इमेजेस और डॉप्लर रडार मौसम की निगरानी में अहम भूमिका निभाते हैं। सैटेलाइट से वैज्ञानिक बादलों की बनावट, ऊंचाई और उनकी स्पीड को रिकॉर्ड करते हैं। वहीं रडार के जरिए यह पता लगाया जाता है कि बादलों में कितनी नमी है और वे किस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। इस डेटा के आधार पर बारिश की संभावना, समय और तीव्रता का अनुमान लगाया जाता है।