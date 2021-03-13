अकाउंट डिएक्टिवेट करने के बाद ऐसे हटाएं फोन नंबर

जब आपका अकाउंट ट्रूकॉलर पर डिएक्टिवेट हो जाएगा तो आपका नंबर भी हटा सकते हैं। इसके लिए अकाउंट डिएक्टिवेट करने बाद ट्रूकॉलर ऐप को खोलिए और अनलिस्ट के ऑप्शन पर जाइए। यहां अनलिस्ट के ऑप्शन पर जाकर कंट्री कोड के साथ अपना नंबर डालिए। नंबर भरने के बाद ऐप अनलिस्ट करने की वजह मांगेगी तो आप अपने अनुसार कोई वजह भर दीजिए। उसके बाद आकको वेरिफिकेशन कैप्चा को भरना है और आखिर में अनलिस्ट के ऑप्शन को प्रेस कर दीजिए। ट्रूकॉलर ऐप जानकारी मिलने के बाद एक दिन के अंदर नंबर को हटा देगी।