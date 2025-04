फोन नंबर नहीं है, ईमेल भी भूल गए? चिंता की कोई बात नहीं! ऐसे रिकवर करें अपना Gmail Account

1. Gmail Account Recovery: जिस डिवाइस से पहले लॉगिन किया था, उसका इस्तेमाल करें अगर आपने अपने Gmail अकाउंट को पहले किसी डिवाइस (जैसे मोबाइल या लैपटॉप) पर लॉग इन किया था, तो उसी डिवाइस का उपयोग करके अकाउंट रिकवर करना आसान हो सकता है। अगर आपने अपने Gmail अकाउंट को पहले किसी डिवाइस (जैसे मोबाइल या लैपटॉप) पर लॉग इन किया था, तो उसी डिवाइस का उपयोग करके अकाउंट रिकवर करना आसान हो सकता है।

कैसे करें? Google Account Recovery पेज पर जाएं। अपना Gmail आईडी डालें। अगर गूगल आपको आपके पुराने डिवाइस पर लॉगिन करने का विकल्प देता है, तो उसे चुनें। यदि आप उसी डिवाइस से रिकवरी कर रहे हैं, तो गूगल आपको जल्दी एक्सेस दे सकता है।

इसका फायदा यह है कि, अगर आप उसी डिवाइस का उपयोग करते हैं जिससे पहले भी लॉगिन किया था, तो Google को यह विश्वास दिलाने में आसानी होगी कि यह अकाउंट आपका ही है।

2. हाल ही में इस्तेमाल की गई लोकेशन और गतिविधियों से रिकवरी करें अगर आपने हाल ही में किसी खास डिवाइस या स्थान से Gmail लॉगिन किया था, तो गूगल इसे पहचान सकता है। अगर आपने हाल ही में किसी खास डिवाइस या स्थान से Gmail लॉगिन किया था, तो गूगल इसे पहचान सकता है।

कैसे करें? Google Account Recovery पेज पर जाएं। “Try another way” पर क्लिक करें। Google आपसे आपके हाल की गतिविधियों या स्थान की पुष्टि करने के लिए कह सकता है। यदि यह जानकारी सही हुई, तो आपका अकाउंट वापस मिल सकता है।

3. सिक्योरिटी से जुड़े सवालों का जवाब दें अगर आपने अकाउंट बनाते समय सिक्योरिटी क्वेश्चन सेट किए थे, तो इनका सही उत्तर देकर अपना अकाउंट वापस पा सकते हैं। कैसे करें? Google Account Recovery पेज पर जाएं। अगर आपने अकाउंट बनाते समय सिक्योरिटी क्वेश्चन सेट किए थे, तो इनका सही उत्तर देकर अपना अकाउंट वापस पा सकते हैं।Google Account Recovery पेज पर जाएं।

जब गूगल आपसे रिकवरी विकल्प पूछे, तो “Try another way” चुनें। सुरक्षा सवालों का जवाब दें (जैसे “आपका पहला पालतू जानवर कौन सा था?” या “आपका फेवरेट कलर कौन सा है?”)। अगर जवाब सही हुए, तो Google आपको नया पासवर्ड बनाने का मौका देगा।

4. Google को अपील भेजें (Appeal for Assistance) अगर ऊपर दिए गए सभी तरीके काम नहीं कर रहे हैं, तो आप Google को अकाउंट रिकवरी के लिए अपील कर सकते हैं। इस प्रक्रिया में, अगर आपने सही जवाब याद रखे हैं, तो यह सबसे जल्दी और आसान तरीका हो सकता है।अगर ऊपर दिए गए सभी तरीके काम नहीं कर रहे हैं, तो आप Google को अकाउंट रिकवरी के लिए अपील कर सकते हैं।

कैसे करें? Google Account Help Center पर जाएं। अपना ईमेल आईडी डालें और रिकवरी प्रक्रिया शुरू करें। “I need more help” या “मुझे अधिक सहायता चाहिए” विकल्प चुनें। गूगल आपसे कुछ अतिरिक्त जानकारी मांग सकता है, जिससे यह साबित हो सके कि अकाउंट आपका है। इस प्रक्रिया में कुछ दिन या हफ्ते भी लग सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास सही जानकारी है तो अकाउंट वापस मिल सकता है।