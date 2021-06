स्मार्टफोन के जरिए हम दूसरे लोगों से जुड़े रहते हैं। हम दुनिया के किसी भी कोने से अपने स्मार्टफोन के जरिए दूसरे लोगों से संपर्क कर सकते हैं और हमारा परिवार—दोस्त भी हमसे संपर्क कर सकते हैं। लेकिन कई बार लगातार गैर जरूरी कॉल्स आने से परेशानी भी होती है। हालांकि सभी टेलीकॉम ऑपरेटर्स भारत में स्पैम कॉल्स रोकने के लिए कई कदम उठा रहे हैं। लेकिन ऑपरेटर्स की कोशिशों के बाद भी स्पैम कॉल्स कस्टमर्स को परेशान करते रहते हैं। कई बार जब हम मीटिंग में होते हैं तो ऐसे कॉल्स बहूत परेशान करते हैं।

वहीं गेमिंग के दौरान, मूवी देखने के दौरान या दोस्तों के साथ होने पर यूजर्स अनचाहे कॉल्स इग्नोर करते हैं। ऐसे में कई बार Flight Mode ऑन करना पड़ता है। लेकिन हम आपको ऐसी ट्रिक के बारे में बताने जा रहे हैं, जिससे बिना Flight Mode इस्तेमाल किए इनकमिंग कॉल्स से बच सकते हैं।

कॉल सेटिंग्स में करें ये बदलाव

बिना Flight Mode इस्तेमाल किए इनकमिंग कॉल्स से बचने के लिए सबसे पहले आपको फोन की कॉल सेटिंग्स में जाना होगा। यहां आपको Call Forwarding ऑप्शन पर टैप करना होगा। इसके बाद आपके सामने तीन विकल्प आएंगे। इनमें Always Forward, Forward When Busy और Forward When Unanswered होंगे, इनमें से आपको Always Forward पर क्लिक करना है और यहां एक फोन नंबर एंटर करना है। इसमें ध्यान रखें कि यहां आपको वही नंबर एंटर करना है जो स्विच्ड ऑफ हो या फिर इस्तेमाल में न हो। इसके बाद इनेबल बटन पर क्लिक करें। इसके बाद आपके नंबर पर कोई इनकमिंग कॉल नहीं आएगी। इससे आप अपने मोबाइल डाटा का उपयोग कर पाएंगे।

यह भी पढ़ें— इंटरनेट यूज करते समय रखें इन 5 बातों का ध्यान, नहीं रहेगा सिक्योरिटी संबंधित कोई खतरा

इन तरीकों से भी रोक सकते हैं इनकमिंग कॉल

Call Forwarding के अलावा आप कुछ अन्य तरीकों से भी इनकमिंग कॉल्स को रोक सकते हैं। इसके लिए एक तरीका यह है कि आप अपने फोन की सेटिंग्स में जाकर Do Not Disturb के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। इसके बाद आपको Do not allow any calls के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।

यह भी पढ़ें— फोन गर्म होता है तो अपनाएं ये 5 तरीके, नहीं तो हो सकता है फोन ब्लास्ट

Call Barring

इसके अलावा एक अन्य तरीका Call Barring का भी है। इसके लिए आपको फोन ऐप पर जाना होगा और मेन्यू ओवरफ्लो बटनपर क्लिक करना होगा। यहां से आपको फोन की सेटिंग्स में जाकर कॉल्स मेन्यू में Call Barring पर टैप करना होगा। इसके बाद आपको सभी इनकमिंग कॉल्स पर जाना होगा और Call Barring पासवर्ड डालना होगा। इसके बाद उस विकल्प को टर्न ऑन कर दें।