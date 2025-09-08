Patrika LogoSwitch to English

पुरानी कंपनी का PF नई में कैसे ट्रांसफर करें? घर बैठे ऑनलाइन हो जाएगा काम, जानें पूरा प्रोसेस

जब आप नई नौकरी ज्वाइन करते हैं, तो आपका पुराना PF अकाउंट बंद नहीं होता, बल्कि वह एक्टिव रहता है। इसे नई कंपनी के PF अकाउंट से जोड़ना जरूरी होता है ताकि आपकी पूरी जमा राशि एक जगह पर रहे और आपको भविष्य में पेंशन और रिटायरमेंट बेनिफिट्स में सुविधा हो।

भारत

Anurag Animesh

Sep 08, 2025

PF Account Money Transfer
PF Account Money Transfer(AI Image-Gemini)

पुरानी कंपनी से नई कंपनी ज्वाइन करने के बाद नई कंपनी के PF अकाउंट में अपने पैसे को ट्रांसफर करना होता है। आज के डिजिटल युग में कर्मचारी भविष्य निधि (PF) का ट्रांसफर करना पहले से कहीं अधिक आसान हो गया है। यदि आपने अपनी नौकरी बदली है और पुराने कंपनी के PF अकाउंट को नई कंपनी में ट्रांसफर करना चाहते हैं, तो अब आपको ऑफिस जाकर लंबी-लंबी प्रक्रियाओं का सामना नहीं करना पड़ेगा। आप घर बैठे ऑनलाइन ही अपना PF ट्रांसफर कर सकते हैं।

PF ट्रांसफर क्यों जरूरी है?

जब आप नई नौकरी ज्वाइन करते हैं, तो आपका पुराना PF अकाउंट बंद नहीं होता, बल्कि वह एक्टिव रहता है। इसे नई कंपनी के PF अकाउंट से जोड़ना जरूरी होता है ताकि आपकी पूरी जमा राशि एक जगह पर रहे और आपको भविष्य में पेंशन और रिटायरमेंट बेनिफिट्स में सुविधा हो।

PF ट्रांसफर के लिए आवश्यक शर्तें

आपका PF अकाउंट दोनों (पुरानी और नई कंपनी) के तहत यूएनआईफाइड खाताधारक संख्या (UAN) एक्टिव होना चाहिए।
आपकी व्यक्तिगत जानकारी जैसे नाम, जन्मतिथि, मोबाइल नंबर UAN पोर्टल पर सही और अपडेटेड होनी चाहिए।
मोबाइल नंबर आपके UAN से लिंक्ड होना चाहिए ताकि ओटीपी (OTP) प्राप्त हो सके।

ऑनलाइन PF ट्रांसफर की पूरी प्रक्रिया

UAN पोर्टल पर लॉगिन करें- सबसे पहले EPFO की आधिकारिक वेबसाइट unifiedportal-mem.epfindia.gov.in/memberinterface/ पर जाएं और अपने UAN और पासवर्ड से लॉगिन करें।

Online Services में जाएं- लॉगिन के बाद, ‘Online Services’ टैब पर क्लिक करें और ‘One Member- One EPF Account (Transfer Request)’ विकल्प चुनें।

डिटेल्स भरें- यहां आपको अपनी पुरानी और नई कंपनी की जानकारी भरनी होगी। आपको अपना पिछले और वर्तमान कार्यकाल, PF नंबर आदि डिटेल्स देना होगा।

फॉर्म सबमिट करें- सारी जानकारी भरने के बाद, फॉर्म को सबमिट करें। आपसे कन्फर्मेशन के लिए OTP पूछा जाएगा, जो आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर आएगा।

प्रोसेसिंग और ट्रैकिंग- फॉर्म सबमिट करने के बाद, आपका ट्रांसफर रिक्वेस्ट EPFO ऑफिस को भेजा जाएगा। आप लॉगिन करके अपनी ट्रांसफर स्टेटस भी चेक कर सकते हैं।

ध्यान रखें कुछ जरूरी बातें

ट्रांसफर प्रोसेस करते वक्त आपको कुछ बातों का ध्यान रखना होगा। जिसमें PF ट्रांसफर के लिए आपकी नई कंपनी ने भी EPFO में आपको रजिस्टर कराना जरूरी है। आपका UAN दोनों कंपनियों में समान होना चाहिए। यदि आपकी व्यक्तिगत जानकारी गलत है, तो पहले उसे सुधार लें।

आसान है पूरी प्रक्रिया


पुरानी कंपनी का PF नई कंपनी में ट्रांसफर करना अब काफी आसान हो गया है। आप बिना ऑफिस जाए, ऑनलाइन ही यह काम आसानी से कर सकते हैं। बस आपको अपने UAN पोर्टल की जानकारी अपडेट रखनी होगी और सही समय पर फॉर्म भरना होगा।

