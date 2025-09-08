पुरानी कंपनी का PF नई में कैसे ट्रांसफर करें? घर बैठे ऑनलाइन हो जाएगा काम, जानें पूरा प्रोसेस

पुरानी कंपनी से नई कंपनी ज्वाइन करने के बाद नई कंपनी के PF अकाउंट में अपने पैसे को ट्रांसफर करना होता है। आज के डिजिटल युग में कर्मचारी भविष्य निधि (PF) का ट्रांसफर करना पहले से कहीं अधिक आसान हो गया है। यदि आपने अपनी नौकरी बदली है और पुराने कंपनी के PF अकाउंट को नई कंपनी में ट्रांसफर करना चाहते हैं, तो अब आपको ऑफिस जाकर लंबी-लंबी प्रक्रियाओं का सामना नहीं करना पड़ेगा। आप घर बैठे ऑनलाइन ही अपना PF ट्रांसफर कर सकते हैं।