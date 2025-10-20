पानी गरम करने वाला रॉड यूज करते वक्त भूलकर भी न करें ये गलतियां, Immersion Rod दे सकता है झटका

How To Use Immersion Rod: ठंड का मौसम शुरू होते ही लोग नहाने के लिए गर्म पाने का इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। सर्दियों की ठंडी सुबहों में गर्म पानी की जरूरत हर किसी को होती है। ऐसे में ज्यादातर घरों में गीजर या हीटर का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन कम खर्च और आसान विकल्प के तौर पर 'इमर्शन रॉड' सबसे लोकप्रिय ऑप्शन है। यह छोटा सा टूल कुछ ही मिनटों में पानी को गर्म कर देता है, लेकिन गलत तरीके से इस्तेमाल करने पर यह खतरनाक साबित हो सकता है। इसलिए इसे इस्तेमाल करते समय कुछ सुरक्षा नियमों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है।