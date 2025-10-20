Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

टेक्नोलॉजी

पानी गरम करने वाला रॉड यूज करते वक्त भूलकर भी न करें ये गलतियां, Immersion Rod दे सकता है झटका

Immersion Rod: बाल्टी में पानी में गर्म करते वक्त बाल्टी को एक तय सीमा में भरना जरुरी है। बाल्टी में पानी का स्तर बहुत कम या बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए।

2 min read

भारत

image

Anurag Animesh

Oct 20, 2025

Immersion Rod

Immersion Rod(Image-Freepik)

How To Use Immersion Rod: ठंड का मौसम शुरू होते ही लोग नहाने के लिए गर्म पाने का इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। सर्दियों की ठंडी सुबहों में गर्म पानी की जरूरत हर किसी को होती है। ऐसे में ज्यादातर घरों में गीजर या हीटर का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन कम खर्च और आसान विकल्प के तौर पर 'इमर्शन रॉड' सबसे लोकप्रिय ऑप्शन है। यह छोटा सा टूल कुछ ही मिनटों में पानी को गर्म कर देता है, लेकिन गलत तरीके से इस्तेमाल करने पर यह खतरनाक साबित हो सकता है। इसलिए इसे इस्तेमाल करते समय कुछ सुरक्षा नियमों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है।

Immersion Rod: गीले हाथों से रॉड को न छुएं


अक्सर लोग नहाते वक्त गलती से गीले हाथों से रॉड का स्विच ऑन या ऑफ कर देते हैं। यह बेहद जोखिम भरा होता है क्योंकि पानी बिजली का गुड कंडक्टर होता है। इससे करंट लगने का खतरा बढ़ जाता है। इसलिए हमेशा सूखे हाथों से ही प्लग लगाएं या निकालें। गीले हाथों से रॉड को नहीं छूना चाहिए।

How To Use Immersion Rod: पानी की सही मात्रा रखें


बाल्टी में पानी में गर्म करते वक्त बाल्टी को एक तय सीमा में भरना जरुरी है। बाल्टी में पानी का स्तर बहुत कम या बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर पानी कम होगा तो हीटिंग एलिमेंट जल सकता है, और ज्यादा पानी होने पर रॉड को लंबे समय तक चलाना पड़ेगा जिससे बिजली की बर्बादी होगी और उपकरण जल्दी खराब हो सकता है। रॉड को हमेशा पूरी तरह पानी में डुबोकर ही चलाएं।

Immersion Rod Safety: धातु की बाल्टी में रॉड का उपयोग न करें


लोहे या स्टील की बाल्टी में इमर्शन रॉड का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना चाहिए क्योंकि मेटल बिजली को बढ़ने का एक मीडियम है, जिससे करंट लगने का खतरा होता है। इसके बजाय प्लास्टिक की बाल्टी का इस्तेमाल करें, जो बिजली को आगे नहीं बढ़ने देती, जिससे सुरक्षा अच्छी हो जाती है।

How To Use Immersion Rod: रॉड के उपयोग का सही तरीका


सबसे पहले रॉड को पानी में पूरी तरह डुबो दें।
फिर स्विच ऑन करें।
पानी गर्म हो जाने पर स्विच ऑफ करें।
उसके बाद ही रॉड को पानी से बाहर निकालें।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

20 Oct 2025 02:15 pm

Hindi News / Technology / पानी गरम करने वाला रॉड यूज करते वक्त भूलकर भी न करें ये गलतियां, Immersion Rod दे सकता है झटका

बड़ी खबरें

View All

टेक्नोलॉजी

ट्रेंडिंग

Diwali Photography Tips: दीवाली नाइट में फोटो धुंधली आती है? ये टिप्स फॉलो करके देखें, आएगी परफेक्ट पिक्चर

Diwali Photography Tips
टेक्नोलॉजी

WhatsApp Diwali Stickers: अब एनिमेटेड स्टिकर्स से दें दिवाली की बधाई, ऐसे करें डाउनलोड

Whatsapp Animated Diwali Stickers
टेक्नोलॉजी

Gold Quality Check App: धनतेरस पर गोल्ड खरीदते समय रखिए सावधानी, फोन से ऐसे करें शुद्धता की जांच

Gold Quality Check App
टेक्नोलॉजी

Google Diwali Offer: 11 रुपये में गूगल दे रहा है ये बड़ा ऑफर, जानिए इससे क्या मिल सकते हैं फायदे

Google One Diwali Offer
टेक्नोलॉजी

अब EPFO से पैसा निकालना हुआ बेहद आसान, घर बैठे ऐसे कर सकते हैं विड्रॉल

EPF Withdrawal
टेक्नोलॉजी
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.