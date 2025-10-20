पानी गरम करने वाला रॉड यूज करते वक्त भूलकर भी न करें ये गलतियां, Immersion Rod दे सकता है झटका

Immersion Rod(Image-Freepik)
How To Use Immersion Rod: ठंड का मौसम शुरू होते ही लोग नहाने के लिए गर्म पाने का इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। सर्दियों की ठंडी सुबहों में गर्म पानी की जरूरत हर किसी को होती है। ऐसे में ज्यादातर घरों में गीजर या हीटर का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन कम खर्च और आसान विकल्प के तौर पर 'इमर्शन रॉड' सबसे लोकप्रिय ऑप्शन है। यह छोटा सा टूल कुछ ही मिनटों में पानी को गर्म कर देता है, लेकिन गलत तरीके से इस्तेमाल करने पर यह खतरनाक साबित हो सकता है। इसलिए इसे इस्तेमाल करते समय कुछ सुरक्षा नियमों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है।
अक्सर लोग नहाते वक्त गलती से गीले हाथों से रॉड का स्विच ऑन या ऑफ कर देते हैं। यह बेहद जोखिम भरा होता है क्योंकि पानी बिजली का गुड कंडक्टर होता है। इससे करंट लगने का खतरा बढ़ जाता है। इसलिए हमेशा सूखे हाथों से ही प्लग लगाएं या निकालें। गीले हाथों से रॉड को नहीं छूना चाहिए।
बाल्टी में पानी में गर्म करते वक्त बाल्टी को एक तय सीमा में भरना जरुरी है। बाल्टी में पानी का स्तर बहुत कम या बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर पानी कम होगा तो हीटिंग एलिमेंट जल सकता है, और ज्यादा पानी होने पर रॉड को लंबे समय तक चलाना पड़ेगा जिससे बिजली की बर्बादी होगी और उपकरण जल्दी खराब हो सकता है। रॉड को हमेशा पूरी तरह पानी में डुबोकर ही चलाएं।
लोहे या स्टील की बाल्टी में इमर्शन रॉड का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना चाहिए क्योंकि मेटल बिजली को बढ़ने का एक मीडियम है, जिससे करंट लगने का खतरा होता है। इसके बजाय प्लास्टिक की बाल्टी का इस्तेमाल करें, जो बिजली को आगे नहीं बढ़ने देती, जिससे सुरक्षा अच्छी हो जाती है।
सबसे पहले रॉड को पानी में पूरी तरह डुबो दें।
फिर स्विच ऑन करें।
पानी गर्म हो जाने पर स्विच ऑफ करें।
उसके बाद ही रॉड को पानी से बाहर निकालें।
