Instagram पर दोस्तों के साथ शेयर कर पाएंगे लाइव लोकेशन, पार्टीज की भी मिलेगी जानकारी, जानें गूगल मैप से कितना अलग है ये फीचर

Instagram Map Feature: सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म Instagram लगातार अपने यूजर्स के लिए नए-नए फीचर्स लाता रहता है। अब इंस्टाग्राम एक नया फीचर अपने यूजर्स के लिए लेकर आई है। इस फीचर से यूजर्स अपने दोस्तों के साथ लाइव लोकेशन शेयर कर सकता है। इसके साथ ही यूजर्स आस-पास हो रही पार्टियों और इवेंट्स की जानकारी भी सीधे इंस्टाग्राम पर ही पा सकेंगे। यह फीचर खास तौर पर उन लोगों के लिए बहुत बढ़िया होगा जो दोस्तों के साथ मिलना-जुलना या नए इवेंट्स एक्सप्लोर करना पसंद करते हैं।
इंस्टाग्राम के इस फीचर के जरिए यूजर्स अपने दोस्तों या फॉलोअर्स के साथ अपनी रियल-टाइम लोकेशन शेयर कर सकेंगे। यानी जब कोई व्यक्ति किसी जगह पर मौजूद होगा, तो उसके फ्रेंड्स ऐप के अंदर ही देख पाएंगे कि वह कहां है। इस फीचर की मदद से दोस्तों के साथ मिलना आसान होगा, क्योंकि अब किसी लोकेशन को मैसेज या व्हाट्सएप पर शेयर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी।इसके अलावा, इस फीचर में एक इंटरएक्टिव मैप भी होगा, जहां यूजर्स आसपास के कैफे, क्लब, पार्टीज और इवेंट्स की जानकारी पा सकेंगे। इंस्टाग्राम इन्हें पब्लिक पोस्ट्स, टैग्स और जियोटैग्स के आधार पर दिखाएगा। इस फीचर में ‘Nearby Events’ और ‘Hot Spots’ जैसे सेक्शन जोड़े जा सकते हैं, जो यूजर्स की पसंद और इंस्टाग्राम एक्टिविटी के अनुसार जानकारी और सुझाव देंगे।
इंस्टाग्राम के इस फीचर और गूगल मैप की तुलना करें तो गूगल मैप मुख्य रूप से नेविगेशन और लोकेशन ट्रैकिंग के लिए बना है, जबकि इंस्टाग्राम का यह नया फीचर सोशल कनेक्शन और एक्सपीरियंस शेयरिंग पर फोकस करता है। गूगल मैप में यूजर सिर्फ दिशा और लोकेशन देखता है, जबकि इंस्टाग्राम पर वह दोस्तों की एक्टिविटी, पार्टियों और पोस्ट्स के साथ सोशल इंटरैक्शन भी कर सकेगा।
कंपनी इस बात को भी ध्यान में रख रही है कि इस फीचर में प्राइवेसी कंट्रोल का खास ध्यान रखा जाये। यूजर्स तय कर सकेंगे कि वे अपनी लोकेशन किसके साथ शेयर करना चाहते हैं, और इसे कभी भी बंद किया जा सकेगा। अपने प्रोफाइल में जाकर इस फीचर को एक्टिव किया जा सकता है।
