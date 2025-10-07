Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Jaipur SMS Fire

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

टेक्नोलॉजी

Instagram पर दोस्तों के साथ शेयर कर पाएंगे लाइव लोकेशन, पार्टीज की भी मिलेगी जानकारी, जानें गूगल मैप से कितना अलग है ये फीचर

Instagram के इस फीचर के जरिए यूजर्स अपने दोस्तों या फॉलोअर्स के साथ अपनी रियल-टाइम लोकेशन शेयर कर सकेंगे। यानी जब कोई व्यक्ति किसी जगह पर मौजूद होगा, तो उसके फ्रेंड्स ऐप के अंदर ही देख पाएंगे कि वह कहां है।

2 min read

भारत

image

Anurag Animesh

Oct 07, 2025

Instagram Map Feature

Instagram Map Feature(Image-Freepik)

Instagram Map Feature: सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म Instagram लगातार अपने यूजर्स के लिए नए-नए फीचर्स लाता रहता है। अब इंस्टाग्राम एक नया फीचर अपने यूजर्स के लिए लेकर आई है। इस फीचर से यूजर्स अपने दोस्तों के साथ लाइव लोकेशन शेयर कर सकता है। इसके साथ ही यूजर्स आस-पास हो रही पार्टियों और इवेंट्स की जानकारी भी सीधे इंस्टाग्राम पर ही पा सकेंगे। यह फीचर खास तौर पर उन लोगों के लिए बहुत बढ़िया होगा जो दोस्तों के साथ मिलना-जुलना या नए इवेंट्स एक्सप्लोर करना पसंद करते हैं।

क्या है Instagram का नया लाइव लोकेशन फीचर?

इंस्टाग्राम के इस फीचर के जरिए यूजर्स अपने दोस्तों या फॉलोअर्स के साथ अपनी रियल-टाइम लोकेशन शेयर कर सकेंगे। यानी जब कोई व्यक्ति किसी जगह पर मौजूद होगा, तो उसके फ्रेंड्स ऐप के अंदर ही देख पाएंगे कि वह कहां है। इस फीचर की मदद से दोस्तों के साथ मिलना आसान होगा, क्योंकि अब किसी लोकेशन को मैसेज या व्हाट्सएप पर शेयर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी।इसके अलावा, इस फीचर में एक इंटरएक्टिव मैप भी होगा, जहां यूजर्स आसपास के कैफे, क्लब, पार्टीज और इवेंट्स की जानकारी पा सकेंगे। इंस्टाग्राम इन्हें पब्लिक पोस्ट्स, टैग्स और जियोटैग्स के आधार पर दिखाएगा। इस फीचर में ‘Nearby Events’ और ‘Hot Spots’ जैसे सेक्शन जोड़े जा सकते हैं, जो यूजर्स की पसंद और इंस्टाग्राम एक्टिविटी के अनुसार जानकारी और सुझाव देंगे।

Instagram: गूगल मैप से कितना अलग है ये फीचर


इंस्टाग्राम के इस फीचर और गूगल मैप की तुलना करें तो गूगल मैप मुख्य रूप से नेविगेशन और लोकेशन ट्रैकिंग के लिए बना है, जबकि इंस्टाग्राम का यह नया फीचर सोशल कनेक्शन और एक्सपीरियंस शेयरिंग पर फोकस करता है। गूगल मैप में यूजर सिर्फ दिशा और लोकेशन देखता है, जबकि इंस्टाग्राम पर वह दोस्तों की एक्टिविटी, पार्टियों और पोस्ट्स के साथ सोशल इंटरैक्शन भी कर सकेगा।

Instagram Map Feature: प्राइवेसी पर रहेगा जोर

कंपनी इस बात को भी ध्यान में रख रही है कि इस फीचर में प्राइवेसी कंट्रोल का खास ध्यान रखा जाये। यूजर्स तय कर सकेंगे कि वे अपनी लोकेशन किसके साथ शेयर करना चाहते हैं, और इसे कभी भी बंद किया जा सकेगा। अपने प्रोफाइल में जाकर इस फीचर को एक्टिव किया जा सकता है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

07 Oct 2025 11:35 am

Hindi News / Technology / Instagram पर दोस्तों के साथ शेयर कर पाएंगे लाइव लोकेशन, पार्टीज की भी मिलेगी जानकारी, जानें गूगल मैप से कितना अलग है ये फीचर

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

टेक्नोलॉजी

ट्रेंडिंग

बिहार चुनाव 2025 से पहले ECI की बड़ी पहल, ECINET ऐप से एक ही जगह पर मिलेगी चुनाव से जुड़ी हर डिटेल

ECINET App
टेक्नोलॉजी

लंबे इंतजार के बाद WhatsApp पर आ रहा ये खास फीचर, मजबूत होगी प्राइवेसी, नंबर की जरूरत होगी खत्म

WhatsApp Username Feature Coming Soon
टेक्नोलॉजी

WhatsApp पर बार-बार आ रहे हैं प्रमोशनल मैसेज, चुटकियों में मिलेगा छुटकारा, बस कर लें ये काम

How To Stop Business Messages on WhatsApp
टेक्नोलॉजी

दिसंबर से बदल जाएगी Instagram और Facebook फीड! Meta AI अब आपकी जरूरत के हिसाब से दिखाएगा कंटेंट

Meta AI Update 2025
टेक्नोलॉजी

समुद्र में डूब रहा था 26 साल का इंजीनियर, Apple Watch ने ऐसे बचाई जान

Apple Watch Saves Life in India
टेक्नोलॉजी
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.