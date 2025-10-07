Instagram पर दोस्तों के साथ शेयर कर पाएंगे लाइव लोकेशन, पार्टीज की भी मिलेगी जानकारी, जानें गूगल मैप से कितना अलग है ये फीचर

इंस्टाग्राम के इस फीचर के जरिए यूजर्स अपने दोस्तों या फॉलोअर्स के साथ अपनी रियल-टाइम लोकेशन शेयर कर सकेंगे। यानी जब कोई व्यक्ति किसी जगह पर मौजूद होगा, तो उसके फ्रेंड्स ऐप के अंदर ही देख पाएंगे कि वह कहां है। इस फीचर की मदद से दोस्तों के साथ मिलना आसान होगा, क्योंकि अब किसी लोकेशन को मैसेज या व्हाट्सएप पर शेयर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी।इसके अलावा, इस फीचर में एक इंटरएक्टिव मैप भी होगा, जहां यूजर्स आसपास के कैफे, क्लब, पार्टीज और इवेंट्स की जानकारी पा सकेंगे। इंस्टाग्राम इन्हें पब्लिक पोस्ट्स, टैग्स और जियोटैग्स के आधार पर दिखाएगा। इस फीचर में ‘Nearby Events’ और ‘Hot Spots’ जैसे सेक्शन जोड़े जा सकते हैं, जो यूजर्स की पसंद और इंस्टाग्राम एक्टिविटी के अनुसार जानकारी और सुझाव देंगे।