Instagram New Feature: इंस्टाग्राम ने ‘Reels’ को लेकर नया फीचर किया लॉन्च, जानिए क्या है ये



यह नया फीचर यूजर्स की प्रोफाइल में Settings > Your Activity सेक्शन के अंदर उपलब्ध है। यहां जाकर आप उन सभी Reels को देख पाएंगे जिन्हें आपने पहले प्ले किया था। Instagram के हेड Adam Mosseri के अनुसार, यह फीचर उस समस्या का समाधान करेगा जब कोई पसंदीदा Reel गलती से स्क्रॉल होकर निकल जाती थी या फीड में दोबारा नहीं मिल पाती थी। यूजर अपनी वॉच हिस्ट्री को तारीख, हफ्ते या महीने के हिसाब से फिल्टर कर सकते हैं। यानी अब किसी खास Reel को ढूंढने में समय बर्बाद नहीं होगा।