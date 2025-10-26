Patrika LogoSwitch to English

Instagram New Feature: इंस्टाग्राम ने 'Reels' को लेकर नया फीचर किया लॉन्च, जानिए क्या है ये

Instagram का यह कदम Meta की उस स्ट्रेटेजी का हिस्सा है जिसके तहत कंपनी Reels प्लेटफॉर्म को और मजबूत बनाना चाहती है। हाल ही में Meta ने Reel Series Linking और Picture-in-Picture जैसे फीचर पेश किए थे।

भारत

image

Anurag Animesh

Oct 26, 2025

Instagram

Instagram(Image-Freepik)

Instagram लगातार अपने यूजर्स के लिए नए-नए फीचर्स लाता रहता है। एक बार फिर Instagram ने अपने यूजर्स की सुविधा को ध्यान में रखते हुए एक बेहद खास फीचर पेश किया है। अब आपको अपनी पसंदीदा Reel को दोबारा देखने के लिए उसे सेव या डाउनलोड करने की जरूरत नहीं होगी। प्लेटफॉर्म ने Watch History नाम का नया फीचर जोड़ा है, जिसके जरिए यूजर्स पहले देखी गई सभी Reels को आसानी से फिर से देख सकेंगे। इसकी डिमांड पहले से यूजर्स कर रहे थे।

Instagram New Feature: ऐसे कर सकेंगे सेटिंग


यह नया फीचर यूजर्स की प्रोफाइल में Settings > Your Activity सेक्शन के अंदर उपलब्ध है। यहां जाकर आप उन सभी Reels को देख पाएंगे जिन्हें आपने पहले प्ले किया था। Instagram के हेड Adam Mosseri के अनुसार, यह फीचर उस समस्या का समाधान करेगा जब कोई पसंदीदा Reel गलती से स्क्रॉल होकर निकल जाती थी या फीड में दोबारा नहीं मिल पाती थी। यूजर अपनी वॉच हिस्ट्री को तारीख, हफ्ते या महीने के हिसाब से फिल्टर कर सकते हैं। यानी अब किसी खास Reel को ढूंढने में समय बर्बाद नहीं होगा।

Meta की Reels रणनीति

Instagram का यह कदम Meta की उस स्ट्रेटेजी का हिस्सा है जिसके तहत कंपनी Reels प्लेटफॉर्म को और मजबूत बनाना चाहती है। हाल ही में Meta ने Reel Series Linking और Picture-in-Picture जैसे फीचर पेश किए थे। अब Watch History के आने से Reels का अनुभव और बढ़िया हो गया है।

Instagram New Feature: TikTok से तुलना


Watch History फीचर को कई मायनों में TikTok के Watch History जैसा माना जा रहा है, लेकिन Instagram ने इसे और अधिक कस्टमाइजेबल बनाया है। यहां यूजर्स तारीख, क्रिएटर या ऑर्डर (Chronological या Reverse) के अनुसार Reels को सॉर्ट कर सकते हैं। साथ ही, किसी भी वीडियो को वॉच हिस्ट्री से हटाने का विकल्प भी दिया गया है, जिससे प्राइवेसी पर नियंत्रण बना रहता है।

Oct 26, 2025

26 Oct 2025 03:32 pm

Hindi News / Technology / Instagram New Feature: इंस्टाग्राम ने ‘Reels’ को लेकर नया फीचर किया लॉन्च, जानिए क्या है ये

