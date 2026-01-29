Instagram Phishing Scam क्या है? जानिए अकाउंट सुरक्षित रखने के तरीके

Instagram Phishing Scam (Image: ChatGPT)
Instagram Phishing Scam: आज के डिजिटल युग में सोशल मीडिया हमारे जीवन का अहम हिस्सा बन चुका है। इंस्टाग्राम न सिर्फ हमें दुनिया से जोड़ता है, बल्कि यह साइबर अपराधियों के लिए भी एक बड़ा निशाना बन गया है। हाल के दिनों में फिशिंग स्कैम (Phishing Scam) के जरिए हजारों यूजर्स के इंस्टाग्राम अकाउंट हैक किए जा चुके हैं। ऐसे में यह जानना जरूरी हो जाता है कि यह स्कैम क्या है और इससे खुद को सुरक्षित कैसे रखा जाए।
फिशिंग एक तरह का डिजिटल धोखा है, जिसमें साइबर अपराधी यूजर्स को ऐसे ईमेल, मैसेज या डायरेक्ट मैसेज भेजते हैं, जो देखने में बिल्कुल असली इंस्टाग्राम या मेटा (Meta) की तरफ से आए हुए लगते हैं। इन संदेशों में अक्सर डर पैदा करने वाली भाषा का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे आपका अकाउंट कम्युनिटी गाइडलाइन्स का उल्लंघन कर रहा है।
इन मैसेज में दिए गए लिंक पर क्लिक करते ही यूजर एक नकली लॉगिन पेज पर पहुंच जाता है। जैसे ही वहां यूजरनेम और पासवर्ड डाला जाता है, सारी जानकारी सीधे स्कैमर्स के पास चली जाती है।
कई लोग सोचते हैं कि उनके अकाउंट में ऐसा क्या है, लेकिन एक बार अगर हैकर को एक्सेस मिल जाए, तो वह कई तरह से नुकसान पहुंचा सकता है।
खुद को इंस्टाग्राम फिशिंग स्कैम से सुरक्षित रखने के लिए इन बुनियादी नियमों का पालन करें।
जल्दबाजी न करें
स्कैमर्स की सबसे बड़ी ताकत डर होता है। अगर कोई मैसेज आपको तुरंत कार्रवाई करने के लिए मजबूर कर रहा है, तो सतर्क हो जाएं। इंस्टाग्राम कभी भी डर दिखाकर पासवर्ड नहीं मांगता।
लिंक की अच्छी तरह जांच करें
किसी भी अनजान लिंक पर क्लिक करने से बचें। अगर कोई मेल या मैसेज संदिग्ध लगे, तो सीधे इंस्टाग्राम ऐप खोलें और
Settings → Security → Emails from Instagram में जाकर जांच करें कि कंपनी ने वास्तव में कोई मेल भेजा है या नहीं।
टू-स्टेप वेरिफिकेशन जरूर ऑन करें
टू-स्टेप वेरिफिकेशन अकाउंट की सुरक्षा की एक अतिरिक्त परत है। इससे पासवर्ड पता होने के बावजूद कोई भी व्यक्ति आपके फोन पर आए ओटीपी के बिना लॉगिन नहीं कर पाएगा।
निजी जानकारी हमेशा गुप्त रखें
याद रखें, इंस्टाग्राम या कोई भी भरोसेमंद कंपनी कभी भी मैसेज या ईमेल के जरिए पासवर्ड, ओटीपी या बैंक डिटेल नहीं मांगती।इंस्टाग्राम का इस्तेमाल जितना आसान है, उतनी ही सतर्कता की भी जरूरत है। एक गलत क्लिक आपकी डिजिटल पहचान को खतरे में डाल सकता है। सही जानकारी, सावधानी और सुरक्षा फीचर्स का इस्तेमाल करके आप फिशिंग स्कैम से खुद को और अपने अकाउंट को सुरक्षित रख सकते हैं।
