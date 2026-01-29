29 जनवरी 2026,

गुरुवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Budget 2026

Magh Mela 2026

UGC विवाद

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

टेक्नोलॉजी

Instagram Phishing Scam क्या है? जानिए अकाउंट सुरक्षित रखने के तरीके

Instagram phishing scam के जरिए हैकर्स अकाउंट चुरा रहे हैं। जानिए फिशिंग स्कैम क्या है, नकली मैसेज कैसे पहचानें और अपने इंस्टाग्राम अकाउंट को सुरक्षित रखने के तरीके।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Rahul Yadav

Jan 29, 2026

Instagram Phishing Scam

Instagram Phishing Scam (Image: ChatGPT)

Instagram Phishing Scam: आज के डिजिटल युग में सोशल मीडिया हमारे जीवन का अहम हिस्सा बन चुका है। इंस्टाग्राम न सिर्फ हमें दुनिया से जोड़ता है, बल्कि यह साइबर अपराधियों के लिए भी एक बड़ा निशाना बन गया है। हाल के दिनों में फिशिंग स्कैम (Phishing Scam) के जरिए हजारों यूजर्स के इंस्टाग्राम अकाउंट हैक किए जा चुके हैं। ऐसे में यह जानना जरूरी हो जाता है कि यह स्कैम क्या है और इससे खुद को सुरक्षित कैसे रखा जाए।

क्या है इंस्टाग्राम फिशिंग स्कैम?

फिशिंग एक तरह का डिजिटल धोखा है, जिसमें साइबर अपराधी यूजर्स को ऐसे ईमेल, मैसेज या डायरेक्ट मैसेज भेजते हैं, जो देखने में बिल्कुल असली इंस्टाग्राम या मेटा (Meta) की तरफ से आए हुए लगते हैं। इन संदेशों में अक्सर डर पैदा करने वाली भाषा का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे आपका अकाउंट कम्युनिटी गाइडलाइन्स का उल्लंघन कर रहा है।

24 घंटे में बंद कर दिया जाएगा अकाउंट

इन मैसेज में दिए गए लिंक पर क्लिक करते ही यूजर एक नकली लॉगिन पेज पर पहुंच जाता है। जैसे ही वहां यूजरनेम और पासवर्ड डाला जाता है, सारी जानकारी सीधे स्कैमर्स के पास चली जाती है।

स्कैमर्स के निशाने पर आप क्यों होते हैं?

कई लोग सोचते हैं कि उनके अकाउंट में ऐसा क्या है, लेकिन एक बार अगर हैकर को एक्सेस मिल जाए, तो वह कई तरह से नुकसान पहुंचा सकता है।

  • पहचान की चोरी: आपके नाम से दोस्तों और परिवार को ठगना।
  • डेटा की बिक्री: निजी फोटो और जानकारी को डार्क वेब पर बेचना।
  • स्पैम फैलाना: आपके अकाउंट से स्कैम लिंक या अवैध विज्ञापन भेजना।

सुरक्षा के लिए जरूरी उपाय

खुद को इंस्टाग्राम फिशिंग स्कैम से सुरक्षित रखने के लिए इन बुनियादी नियमों का पालन करें।

जल्दबाजी न करें

स्कैमर्स की सबसे बड़ी ताकत डर होता है। अगर कोई मैसेज आपको तुरंत कार्रवाई करने के लिए मजबूर कर रहा है, तो सतर्क हो जाएं। इंस्टाग्राम कभी भी डर दिखाकर पासवर्ड नहीं मांगता।

लिंक की अच्छी तरह जांच करें

किसी भी अनजान लिंक पर क्लिक करने से बचें। अगर कोई मेल या मैसेज संदिग्ध लगे, तो सीधे इंस्टाग्राम ऐप खोलें और
Settings → Security → Emails from Instagram में जाकर जांच करें कि कंपनी ने वास्तव में कोई मेल भेजा है या नहीं।

टू-स्टेप वेरिफिकेशन जरूर ऑन करें

टू-स्टेप वेरिफिकेशन अकाउंट की सुरक्षा की एक अतिरिक्त परत है। इससे पासवर्ड पता होने के बावजूद कोई भी व्यक्ति आपके फोन पर आए ओटीपी के बिना लॉगिन नहीं कर पाएगा।

निजी जानकारी हमेशा गुप्त रखें

याद रखें, इंस्टाग्राम या कोई भी भरोसेमंद कंपनी कभी भी मैसेज या ईमेल के जरिए पासवर्ड, ओटीपी या बैंक डिटेल नहीं मांगती।इंस्टाग्राम का इस्तेमाल जितना आसान है, उतनी ही सतर्कता की भी जरूरत है। एक गलत क्लिक आपकी डिजिटल पहचान को खतरे में डाल सकता है। सही जानकारी, सावधानी और सुरक्षा फीचर्स का इस्तेमाल करके आप फिशिंग स्कैम से खुद को और अपने अकाउंट को सुरक्षित रख सकते हैं।

ये भी पढ़ें

Realme P4 Power 5G: भारत का पहला 10,001mAh बैटरी वाला स्मार्टफोन लॉन्च, जानें कीमत और खासियत
टेक्नोलॉजी
Realme P4 Power 5G Launch

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Tech news

Updated on:

29 Jan 2026 09:09 pm

Published on:

29 Jan 2026 09:00 pm

Hindi News / Technology / Instagram Phishing Scam क्या है? जानिए अकाउंट सुरक्षित रखने के तरीके
Story Loader

बड़ी खबरें

View All

टेक्नोलॉजी

ट्रेंडिंग

UPI ट्रांजैक्शन फेल हुआ तो मिल सकता है मुआवजा, जानिए RBI के नियम और प्रक्रिया

UPI Failed Transaction Compensation
टेक्नोलॉजी

Realme P4 Power 5G: भारत का पहला 10,001mAh बैटरी वाला स्मार्टफोन लॉन्च, जानें कीमत और खासियत

Realme P4 Power 5G Launch
टेक्नोलॉजी

Redmi Note 15 Pro Series लॉन्च: दमदार फीचर्स के बीच डिजाइन ने किया निराश? जानें इस नई सीरीज की खूबियां और कमियां

Redmi Note 15 Pro Series Launch India
टेक्नोलॉजी

एयरटेल ग्राहकों को रिचार्ज के साथ मिलेगा 4000 रुपये तक का फ्री सब्सक्रिप्शन, ये रही पूरी डिटेल

Airtel Adobe Express Premium
टेक्नोलॉजी

अब बोलने से एडिट हो जाएगी आपकी फोटो, Google Photos में आया नया AI फीचर, ऐसे करें इस्तेमाल

Google Photos AI Editing
टेक्नोलॉजी
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Budget 2026

T20 World Cup 2026

UGC विवाद

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.