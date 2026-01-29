Instagram Phishing Scam क्या है? जानिए अकाउंट सुरक्षित रखने के तरीके

Instagram Phishing Scam: आज के डिजिटल युग में सोशल मीडिया हमारे जीवन का अहम हिस्सा बन चुका है। इंस्टाग्राम न सिर्फ हमें दुनिया से जोड़ता है, बल्कि यह साइबर अपराधियों के लिए भी एक बड़ा निशाना बन गया है। हाल के दिनों में फिशिंग स्कैम (Phishing Scam) के जरिए हजारों यूजर्स के इंस्टाग्राम अकाउंट हैक किए जा चुके हैं। ऐसे में यह जानना जरूरी हो जाता है कि यह स्कैम क्या है और इससे खुद को सुरक्षित कैसे रखा जाए।