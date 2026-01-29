Realme P4 Power 5G: भारत का पहला 10,001mAh बैटरी वाला स्मार्टफोन लॉन्च, जानें कीमत और खासियत

Realme P4 Power 5G Launch: भारतीय स्मार्टफोन बाजार में बैटरी क्षमता की नई परिभाषा लिखते हुए रियलमी (Realme) ने अपनी P-सीरीज के लेटेस्ट मॉडल Realme P4 Power 5G को लॉन्च कर दिया है। इस फोन की सबसे बड़ी पहचान इसकी बड़ी 10,001mAh की सिलिकॉन कार्बन टाइटन बैटरी है। कंपनी का दावा है कि यह बैटरी एक बार फुल चार्ज होने पर 39 दिनों का स्टैंडबाय टाइम दे सकती है।