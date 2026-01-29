29 जनवरी 2026,

गुरुवार

Realme P4 Power 5G: भारत का पहला 10,001mAh बैटरी वाला स्मार्टफोन लॉन्च, जानें कीमत और खासियत

रियलमी ने भारत में 10,001mAh बैटरी के साथ Realme P4 Power 5G स्मार्टफोन लॉन्च किया है। इस फोन में दमदार बैटरी के साथ 5G सपोर्ट, लेटेस्ट फीचर्स और अलग-अलग वेरिएंट्स मिलते हैं। जानिए कीमत, स्पेसिफिकेशंस की पूरी डिटेल।

भारत

image

Rahul Yadav

Jan 29, 2026

Realme P4 Power 5G Launch

Realme P4 Power 5G Launch (Image: Realme)

Realme P4 Power 5G Launch: भारतीय स्मार्टफोन बाजार में बैटरी क्षमता की नई परिभाषा लिखते हुए रियलमी (Realme) ने अपनी P-सीरीज के लेटेस्ट मॉडल Realme P4 Power 5G को लॉन्च कर दिया है। इस फोन की सबसे बड़ी पहचान इसकी बड़ी 10,001mAh की सिलिकॉन कार्बन टाइटन बैटरी है। कंपनी का दावा है कि यह बैटरी एक बार फुल चार्ज होने पर 39 दिनों का स्टैंडबाय टाइम दे सकती है।

Realme P4 Power 5G Price in India: कीमत और उपलब्धता

Realme P4 Power 5G को तीन स्टोरेज वेरिएंट्स में पेश किया गया है।

वेरिएंटकीमत
8GB + 128GB25,999 रुपये
8GB + 256GB27,999 रुपये
12GB + 256GB30,999 रुपये

यह स्मार्टफोन 5 फरवरी से ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म फ्लिपकार्ट (Flipkart), रियलमी की आधिकारिक वेबसाइट और रिटेल स्टोर्स पर बिक्री के लिए उपलब्ध होगा। कंपनी चुनिंदा बैंक कार्ड्स पर 2,000 रुपये का इंस्टेंट डिस्काउंट भी दे रही है।

Realme P4 Power 5G Specifications: स्पेसिफिकेशन्स और फीचर्स

बैटरी और पावर: 10,001mAh की बैटरी के साथ 80W की वायर्ड फास्ट चार्जिंग और 27W की वायर्ड रिवर्स चार्जिंग का सपोर्ट मिलता है। कंपनी के अनुसार, यह 32.5 घंटे का वीडियो प्लेबैक दे सकता है।

डिस्प्ले: इसमें 6.8 इंच का 1.5K 4D कर्व+ हाइपरग्लो डिस्प्ले है। यह 144Hz रिफ्रेश रेट और 6,500 निट्स की पीक ब्राइटनेस को सपोर्ट करता है।

प्रोसेसर: फोन में MediaTek Dimensity 7400 Ultra (4nm) चिपसेट दिया गया है। बेहतर ग्राफिक्स के लिए इसमें HyperVision+ AI चिप का इस्तेमाल किया गया है।

कैमरा सेटअप: पीछे की तरफ डुअल कैमरा यूनिट है, जिसमें मुख्य सेंसर 50MP (Sony IMX882) है जो ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन (OIS) के साथ आता है। इसके साथ 8MP का अल्ट्रावाइड कैमरा है। सेल्फी के लिए फ्रंट में 16MP का कैमरा दिया गया है।

सॉफ्टवेयर: यह हैंडसेट Android 16 पर आधारित Realme UI 7.0 पर चलता है। कंपनी ने 3 साल के OS अपग्रेड और 4 साल के सिक्योरिटी अपडेट का वादा किया है।

Realme P4 Power 5G Weight: डिजाइन और मजबूती

यह फोन ट्रांसव्यू (TransView) डिजाइन के साथ आता है और तीन कलर्स ट्रांससिल्वर, ट्रांसऑरेंज और ट्रांसब्लू में उपलब्ध होगा। धूल और पानी से सुरक्षा के लिए इसे IP66, IP68 और IP69 की रेटिंग मिली है। इसकी मोटाई 9.08mm और वजन लगभग 219 ग्राम है।

Realme P4 Power 5G: भारत का पहला 10,001mAh बैटरी वाला स्मार्टफोन लॉन्च, जानें कीमत और खासियत
