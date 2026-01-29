एयरटेल ग्राहकों को रिचार्ज के साथ मिलेगा 4000 रुपये तक का फ्री सब्सक्रिप्शन, ये रही पूरी डिटेल

Airtel Adobe Express Premium: भारतीय टेलीकॉम सेक्टर में प्रतिस्पर्धा के बीच भारती एयरटेल (Airtel) ने अपने ग्राहकों के लिए एक बड़ा धमाका किया है। कंपनी ने सॉफ्टवेयर दिग्गज Adobe के साथ एक रणनीतिक साझेदारी की घोषणा की है। इस साझेदारी के तहत एयरटेल के करीब 36 करोड़ ग्राहकों को Adobe Express Premium का एक साल का सब्सक्रिप्शन पूरी तरह फ्री दिया जा रहा है, जिसकी बाजार में कीमत लगभग 4,000 रुपये है।