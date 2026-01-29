29 जनवरी 2026,

गुरुवार

एयरटेल ग्राहकों को रिचार्ज के साथ मिलेगा 4000 रुपये तक का फ्री सब्सक्रिप्शन, ये रही पूरी डिटेल

Airtel Adobe Express Premium: 36 करोड़ एयरटेल यूजर्स को रिचार्ज के साथ मिल रहा 4000 रुपये वाला Adobe Express Premium फ्री। जानें कैसे करें क्लेम और क्या हैं इसके फायदे।

भारत

image

Rahul Yadav

Jan 29, 2026

Airtel Adobe Express Premium

Airtel Adobe Express Premium (Image: Gemini)

Airtel Adobe Express Premium: भारतीय टेलीकॉम सेक्टर में प्रतिस्पर्धा के बीच भारती एयरटेल (Airtel) ने अपने ग्राहकों के लिए एक बड़ा धमाका किया है। कंपनी ने सॉफ्टवेयर दिग्गज Adobe के साथ एक रणनीतिक साझेदारी की घोषणा की है। इस साझेदारी के तहत एयरटेल के करीब 36 करोड़ ग्राहकों को Adobe Express Premium का एक साल का सब्सक्रिप्शन पूरी तरह फ्री दिया जा रहा है, जिसकी बाजार में कीमत लगभग 4,000 रुपये है।

किन ग्राहकों को मिलेगा यह फायदा?

एयरटेल ने इस ऑफर का दायरा काफी बड़ा रखा है। इसका फायदा नीचे बताये जा रहे यूजर्स उठा सकेंगे।

मोबाइल यूजर्स: एयरटेल के सभी प्रीपेड और पोस्टपेड ग्राहक।

ब्रॉडबैंड यूजर्स: एयरटेल एक्सस्ट्रीम फाइबर (Xstream Fiber) का कनेक्शन रखने वाले लोग।

DTH यूजर्स: एयरटेल डिजिटल टीवी का उपयोग करने वाले ग्राहक।

क्या है 4,000 रुपये वाला यह फ्री गिफ्ट?

Adobe Express Premium एक एआई-पावर्ड (AI-powered) कंटेंट क्रिएशन प्लेटफॉर्म है। यह खासतौर पर उन लोगों के लिए उपयोगी है जो सोशल मीडिया के लिए प्रोफेशनल वीडियो, फोटो और डिजाइन बनाना चाहते हैं।

Adobe Express Premium के खास फीचर्स

AI की ताकत: हर महीने 250 जनरेटिव एआई क्रेडिट्स मिलेंगे, जिससे एआई इमेज और डिजाइन बनाना आसान होगा।

बड़ी लाइब्रेरी: 200 मिलियन से ज्यादा Adobe Stock फोटोज, वीडियो और म्यूजिक का एक्सेस।

एडवांस टूल्स: वीडियो बैकग्राउंड हटाने और बल्क रिसाइज जैसे प्रीमियम टूल्स।

क्लाउड स्टोरेज: फाइलों को सुरक्षित रखने के लिए 100GB का क्लाउड स्टोरेज।

भाषा सपोर्ट: यह टूल हिंदी समेत 8 भारतीय भाषाओं में उपलब्ध है।

कैसे करें एक्टिवेट?

इस ऑफर को प्राप्त करना बेहद आसान और सुरक्षित है। ग्राहकों को किसी भी प्रकार की क्रेडिट कार्ड डिटेल या पेमेंट जानकारी देने की जरूरत नहीं है। एयरटेल यूजर्स एयरटेल थैंक्स ऐप (Airtel Thanks App) के माध्यम से इस रिवॉर्ड को क्लेम कर सकते हैं।

AI की रेस में एयरटेल का बड़ा दांव

गौरतलब है कि एयरटेल अपने ग्राहकों को पहले से ही चर्चित एआई टूल Perplexity AI का एक साल का सब्सक्रिप्शन फ्री दे रहा है। अब Adobe के साथ इस साझेदारी के बाद एयरटेल ने कंटेंट क्रिएटर्स, स्टूडेंट्स और छोटे बिजनेस चलाने वालों के बीच अपनी पकड़ और मजबूत कर ली है। कंपनी का उद्देश्य सिर्फ इंटरनेट देना ही नहीं, बल्कि ग्राहकों को प्रीमियम डिजिटल सेवाएं देना भी है।

Updated on:

29 Jan 2026 12:41 pm

Published on:

29 Jan 2026 12:34 pm

Hindi News / Technology / एयरटेल ग्राहकों को रिचार्ज के साथ मिलेगा 4000 रुपये तक का फ्री सब्सक्रिप्शन, ये रही पूरी डिटेल
