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IPL देखने के लिए अलग सब्सक्रिप्शन क्यों? इन Recharge Plans के साथ IPL 2026 का लें मजा!

IPL 2026 Recharge Plans: Airtel, Jio और Vi के कुछ रिचार्ज प्लान्स में ही ऐसा ऑप्शन मिल रहा है, जिससे आप मोबाइल पर ही पूरे IPL 2026 सीजन का मजा ले सकते हैं।

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भारत

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Nikhil Parmar

Mar 27, 2026

IPL 2026 Recharge Plans

IPL 2026 Recharge Plans| Image Source: ChatGpt

IPL 2026 Recharge Plans: क्रिकेट का सबसे बड़ा त्योहार IPL शुरू होते ही क्रिकेट फैंस के सामने सबसे बड़ा सवाल यही रहता है, मैच कहां और कैसे देखें? स्टेडियम का मजा अपनी जगह है, लेकिन ज्यादातर लोग मोबाइल पर ही लाइव मैच देखना पसंद करते हैं। ऐसे में टेलीकॉम कंपनियों के रिचार्ज प्लान ही सबसे आसान रास्ता बन जाते हैं। इस बार Airtel, Jio और Vi अपने कुछ प्लान्स में JioHotstar एक्सेस दे रहे हैं। यानी अब आपको अलग से सब्सक्रिप्शन लेने की जरूरत नहीं, सिर्फ सही रिचार्ज से ही मैच लाइव देखना आसान हो सकता है।

Vi IPL Recharge Plans: Vi के प्लान

अगर आपके पास पहले से एक्टिव प्लान है और सिर्फ डेटा चाहिए, तो Vi के ये प्लान काम आ सकते हैं। ये प्लान खास तौर पर उन यूजर्स के लिए हैं जो सिर्फ मैच स्ट्रीमिंग के लिए एक्स्ट्रा डेटा चाहते हैं।

  • 175 रुपए – 10GB डेटा, 28 दिन
  • 248 रुपए – 6GB डेटा, 1 महीना
  • 239 रुपए – 2GB डेटा, 28 दिन
  • 101 रुपए – 5GB डेटा, 30 दिन
  • 151 रुपए – 4GB डेटा, 90 दिन
  • 169 रुपए – 8GB डेटा, 90 दिन
  • 202 रुपए – 5GB डेटा, 1 महीना

Airtel IPL Recharge Plans: Airtel के प्लान

अगर आप हर मैच देखना चाहते हैं, तो Airtel के ये प्लान ज्यादा डेटा के साथ आते हैं। इन प्लान्स में रोजाना डेटा मिलता है, जिससे पूरे सीजन के दौरान बार-बार रिचार्ज करने की जरूरत नहीं पड़ती।

  • 449 रुपए – 4GB/दिन, 28 दिन
  • 398 रुपए – 2GB/दिन, 28 दिन
  • 1029 रुपए – 2GB/दिन, 84 दिन
  • 3999 रुपए – 2.5GB/दिन, 365 दिन

Jio IPL Recharge Plans: Jio के प्लान

Jio भी कुछ ऐसे प्लान दे रहा है जिनमें डेटा और वैलिडिटी का संतुलन देखने को मिलता है। इनमें से कुछ प्लान बेस रिचार्ज के साथ चलते हैं, जबकि कुछ सिर्फ डेटा के लिए होते हैं।

  • 949 रुपए – 2GB/दिन, 84 दिन
  • 195 रुपए – 15GB डेटा, 90 दिन
  • 100 रुपए – 5GB डेटा, 30 दिन

IPL 2026: क्या रहेगा फॉर्मेट

इस साल भी IPL 10 टीमों के साथ खेला जा रहा है। इसमें CSK, MI, RCB, KKR, RR, SRH, GT, LSG, PBKS और DC शामिल हैं। ज्यादातर मैच शाम 7:30 बजे और वीकेंड पर दोपहर 3:30 बजे खेले जाएंगे। मैच देश के बड़े स्टेडियम जैसे मुंबई का वानखेड़े, कोलकाता का ईडन गार्डन्स और अहमदाबाद का नरेंद्र मोदी स्टेडियम में होंगे।

JioHotstar IPL Plans: क्या ध्यान रखें

रिचार्ज करने से पहले यह जरूर चेक करें कि आपके चुने गए प्लान में JioHotstar एक्सेस शामिल है या नहीं, क्योंकि सभी प्लान्स में यह सुविधा नहीं होती। अगर आप पूरे IPL सीजन को बिना रुकावट देखना चाहते हैं, तो ज्यादा डेली डेटा वाला प्लान चुनना बेहतर रहेगा। वहीं, अगर सिर्फ कभी-कभी मैच देखना है, तो छोटा डेटा प्लान भी काम कर सकता है।

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Updated on:

27 Mar 2026 11:57 am

Published on:

27 Mar 2026 11:56 am

Hindi News / Technology / IPL देखने के लिए अलग सब्सक्रिप्शन क्यों? इन Recharge Plans के साथ IPL 2026 का लें मजा!

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