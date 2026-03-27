PNG Rule: अब इन लोगों के LPG सिलेंडर बंद हो जाएंगे? सरकार की नई नीति से क्या हो सकता है बदलाव

PNG Rule: देश में गैस के इस्तेमाल को लेकर केंद्र सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। नए नियम के अनुसार अब ऐसे इलाके, जहां सरकार ने पाइप्ड नेचुरल गैस (PNG) की सुविधा दे रखी है, वहां के घरों को LPG सिलेंडर की सप्लाई बंद की जा सकती है। इससे देश में गैस के उपयोग के लिए पाइपलाइन नेटवर्क तेजी से बढ़ेगा और खाना पकाने के एक ही तरीके पर निर्भरता कम होगी।