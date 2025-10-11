कहीं फर्जी एजेंट से तो नहीं बुक करा लिए रेल टिकट, IRCTC ने बताया कि कैसे करें चेक

IRCTC ने सोशल मीडिया के जरिए एक ‘ALERT’ पोस्टर जारी किया है। जिसमें यात्रियों से अपील की गई है कि वे टिकट बुक करते समय यह जरूर देखें कि टिकट किसी अधिकृत एजेंट ने बुक किया है या किसी नार्मल यूजर ने किया है। कई फर्जी लोग एजेंट बनकर व्यक्तिगत आईडी से टिकट बुक करते हैं और यात्रियों से अधिक पैसे वसूलते हैं। ऐसे मामलों को रोकने के लिए IRCTC ने टिकट पर कुछ खास पहचान चिह्न दिए हैं।