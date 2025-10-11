Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

टेक्नोलॉजी

कहीं फर्जी एजेंट से तो नहीं बुक करा लिए रेल टिकट, IRCTC ने बताया कि कैसे करें चेक

IRCTC Ticket Booking: IRCTC ने यात्रियों को फर्जी एजेंटों से सतर्क रहने की सलाह दी है। कई लोग पर्सनल आईडी से टिकट बेच रहे हैं, जो गैरकानूनी है।

2 min read

भारत

image

Rahul Yadav

Oct 11, 2025

IRCTC Ticket Booking

IRCTC Ticket Booking (Image: Gemini)

IRCTC Ticket Booking: अगर आप ऑनलाइन रेल टिकट बुक करते हैं तो यह खबर आपके लिए बेहद जरूरी है। IRCTC ने यात्रियों को आगाह किया है कि कुछ अनधिकृत व्यक्ति (फर्जी एजेंट) खुद को अधिकृत एजेंट बताकर लोगों से टिकट बुकिंग के नाम पर ठगी कर रहे हैं। ये लोग अपनी निजी IRCTC आईडी से टिकट बुक करके महंगे दामों पर बेचते हैं जो पूरी तरह गैरकानूनी है।

IRCTC ने जारी किया अलर्ट पोस्टर

IRCTC ने सोशल मीडिया के जरिए एक ‘ALERT’ पोस्टर जारी किया है। जिसमें यात्रियों से अपील की गई है कि वे टिकट बुक करते समय यह जरूर देखें कि टिकट किसी अधिकृत एजेंट ने बुक किया है या किसी नार्मल यूजर ने किया है। कई फर्जी लोग एजेंट बनकर व्यक्तिगत आईडी से टिकट बुक करते हैं और यात्रियों से अधिक पैसे वसूलते हैं। ऐसे मामलों को रोकने के लिए IRCTC ने टिकट पर कुछ खास पहचान चिह्न दिए हैं।

असली और फर्जी एजेंट में फर्क ऐसे पहचानें

  • IRCTC के अनुसार टिकट पर यह जानकारी देखकर आप तुरंत पता लगा सकते हैं कि टिकट सही तरीके से बुक हुआ है या नहीं।
  • अगर टिकट के ऊपर 'Normal User' लिखा है तो इसका मतलब है कि यह किसी व्यक्तिगत आईडी से बुक हुआ है यानी एजेंट नहीं बल्कि एक आम उपयोगकर्ता ने टिकट बुक किया है।
  • अगर टिकट अधिकृत एजेंट द्वारा बुक किया गया है तो उसके पहले पेज पर एजेंट का नाम, पता और एजेंसी कोड साफ-साफ लिखा होगा।
  • IRCTC ने बताया है कि कोई भी अधिकृत एजेंट टिकट खुलने के पहले 30 मिनट तक तत्काल टिकट और पहले 10 मिनट तक सामान्य (ARP) टिकट बुक नहीं कर सकता है।

फर्जी एजेंटों से बुकिंग करवाना है अपराध

IRCTC ने साफ किया है कि व्यक्तिगत आईडी का इस्तेमाल करके टिकट बेचने वाले एजेंट रेलवे नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं। अगर कोई व्यक्ति या दुकान ऐसा करती पाई गई, तो उस पर कानूनी कार्रवाई की जा सकती है और यात्रियों को भी नुकसान उठाना पड़ सकता है, जैसे टिकट कैंसिल होना या पैसे फंस जाना।

IRCTC की सलाह, ऐसे बुक करें सेफ तरीके से टिकट

टिकट केवल IRCTC की आधिकारिक वेबसाइट www.irctc.co.in या IRCTC मोबाइल ऐप से ही बुक करें या फिर अधिकृत एजेंटों से टिकट खरीदें, जिनकी जानकारी टिकट पर लिखी होती है। किसी भी फर्जी एजेंट या ऑनलाइन ऑफर से बचें जो 'Tatkal टिकट तुरंत दिलाने' का वादा करते हैं।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Tech news

Published on:

11 Oct 2025 02:18 pm

Hindi News / Technology / कहीं फर्जी एजेंट से तो नहीं बुक करा लिए रेल टिकट, IRCTC ने बताया कि कैसे करें चेक

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

टेक्नोलॉजी

ट्रेंडिंग

अकाउंट बनाने से पहले जान लें Zoho Mail के ये 5 धांसू फीचर्स, स्विच करने से खुद को रोक नहीं पाएंगे

Zoho Mail vs Gmail
टेक्नोलॉजी

WhatsApp से बनेंगे बर्थ सर्टिफिकेट, जाति प्रमाण पत्र… जानिए कैसे कर पाएंगे यूज

Governance through WhatsApp
टेक्नोलॉजी

कंटेंट क्रिएटर्स की हुई मौज! Facebook और Instagram में आया ये धांसू फीचर, ऐसे होगा फायदा

Meta AI Translation
टेक्नोलॉजी

मेड इन इंडिया ब्राउजर Ulaa के 5 जबरदस्त फीचर, जो इसे बनाते हैं Chrome से बेहतर

Ulaa vs Chrome Browser
टेक्नोलॉजी

Jio AI Classroom: Jio ने लॉन्च किया फ्री AI क्लासरूम, बिना पैसे खर्च किए सीखें नई स्किल्स, जानें कैसे करें कोर्स के लिए रजिस्टर

Jio AI Classroom, Free AI classes India, Learn AI skills free, Jio online learning, Free skill development courses,
टेक्नोलॉजी
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.