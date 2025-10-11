कहीं फर्जी एजेंट से तो नहीं बुक करा लिए रेल टिकट, IRCTC ने बताया कि कैसे करें चेक

IRCTC Ticket Booking (Image: Gemini)
IRCTC Ticket Booking: अगर आप ऑनलाइन रेल टिकट बुक करते हैं तो यह खबर आपके लिए बेहद जरूरी है। IRCTC ने यात्रियों को आगाह किया है कि कुछ अनधिकृत व्यक्ति (फर्जी एजेंट) खुद को अधिकृत एजेंट बताकर लोगों से टिकट बुकिंग के नाम पर ठगी कर रहे हैं। ये लोग अपनी निजी IRCTC आईडी से टिकट बुक करके महंगे दामों पर बेचते हैं जो पूरी तरह गैरकानूनी है।
IRCTC ने सोशल मीडिया के जरिए एक ‘ALERT’ पोस्टर जारी किया है। जिसमें यात्रियों से अपील की गई है कि वे टिकट बुक करते समय यह जरूर देखें कि टिकट किसी अधिकृत एजेंट ने बुक किया है या किसी नार्मल यूजर ने किया है। कई फर्जी लोग एजेंट बनकर व्यक्तिगत आईडी से टिकट बुक करते हैं और यात्रियों से अधिक पैसे वसूलते हैं। ऐसे मामलों को रोकने के लिए IRCTC ने टिकट पर कुछ खास पहचान चिह्न दिए हैं।
IRCTC ने साफ किया है कि व्यक्तिगत आईडी का इस्तेमाल करके टिकट बेचने वाले एजेंट रेलवे नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं। अगर कोई व्यक्ति या दुकान ऐसा करती पाई गई, तो उस पर कानूनी कार्रवाई की जा सकती है और यात्रियों को भी नुकसान उठाना पड़ सकता है, जैसे टिकट कैंसिल होना या पैसे फंस जाना।
टिकट केवल IRCTC की आधिकारिक वेबसाइट www.irctc.co.in या IRCTC मोबाइल ऐप से ही बुक करें या फिर अधिकृत एजेंटों से टिकट खरीदें, जिनकी जानकारी टिकट पर लिखी होती है। किसी भी फर्जी एजेंट या ऑनलाइन ऑफर से बचें जो 'Tatkal टिकट तुरंत दिलाने' का वादा करते हैं।
बड़ी खबरेंView All
टेक्नोलॉजी
ट्रेंडिंग