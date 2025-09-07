Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

टेक्नोलॉजी

Laptop Speed: लैपटॉप या डेस्कटॉप की स्पीड है कम? इन आसान तरीकों से बनाएं अपने सिस्टम को तेज और फास्ट

How to make laptop fast: अपने लैपटॉप या डेस्कटॉप को तेज बनाने के लिए इन छोटे-छोटे कदमों को अपनाना बेहद आसान और प्रभावशाली है। इससे न केवल आपकी डिवाइस की स्पीड बढ़ेगी बल्कि आपकी कार्यक्षमता भी बेहतर होगी।

भारत

Anurag Animesh

Sep 07, 2025

Laptop Speed
Laptop Speed(AI Image-Gemini)

How to fast your laptop: आज के डिजिटल युग में लैपटॉप और डेस्कटॉप हमारी जिंदगी का अहम हिस्सा बन गया है। ऑफिस का काम हो या घरवालों के लिए रेलवे टिकट बुक करना या कोई पर्सनल काम करना। हर काम के लिए लैपटॉप या डेस्कटॉप की मदद ली जाती है। लेकिन कई बार लगातार लैपटॉप, डेस्कटॉप के प्रयोग से सिस्टम में गड़बड़ी हो जाती है, और वो काम के बीच में अटकने लगता है। या यूं कहे कि हैंग होने लगता है। जिससे काम सही से नहीं हो पाता और वो परेशानी का सबब बन जाता है। अगर आप भी अपने लैपटॉप या डेस्कटॉप को फास्ट बनाना चाहते हैं, तो इन सरल तरीकों को अपनाकर आप अपने कंप्यूटर की परफॉर्मेंस बेहतर बना सकते हैं।

Laptop Speed: जान लें तरीका

अनावश्यक प्रोग्राम्स और फाइल्स को हटाएं

कंप्यूटर में जितने ज्यादा अनावश्यक प्रोग्राम और फाइल्स होंगी, उतनी ही स्पीड कम होगी। नियमित रूप से अपने सिस्टम से बिना काम के एप्लिकेशन और फाइल्स को डिलीट करें या अनइंस्टॉल करें। इससे सिस्टम में जगह खाली होगी और कंप्यूटर तेजी से काम करेगा।

स्टार्टअप प्रोग्राम्स को कंट्रोल करें

जब आपका कंप्यूटर स्टार्ट होता है, तब कई प्रोग्राम्स अपने आप शुरू हो जाते हैं, जिससे सिस्टम स्लो हो सकता है। आप “Task Manager” या “System Configuration” से ऐसे प्रोग्राम्स को डिसेबल कर सकते हैं, जिनकी आपको शुरुआत में जरूरत नहीं होती।

एंटीवायरस से स्कैनिंग करें

कई बार वायरस और मैलवेयर भी कंप्यूटर की स्पीड कम कर देते हैं। विश्वसनीय एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का उपयोग कर अपने सिस्टम को नियमित रूप से स्कैन करें और खतरनाक फाइल्स को हटाएं।

RAM अपग्रेड करें

अगर आपका कंप्यूटर बार-बार हैंग होता है, तो यह RAM की कमी का संकेत हो सकता है। अतिरिक्त रैम लगाने से आपके कंप्यूटर की मल्टीटास्किंग क्षमता बढ़ती है और प्रदर्शन बेहतर होता है। जिसके बाद अलग-अलग टैब खोलने से भी आपका सिस्टम हैंग नहीं होगा।

ऑपरेटिंग सिस्टम अपडेट रखें

अपने कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम हमेशा लेटेस्ट वर्जन पर अपडेट रखें। अपडेट में अक्सर बग फिक्स और परफॉर्मेंस सुधार होते हैं, जो आपके कंप्यूटर को तेजी से चलाने में मदद करते हैं। इंटरनेट ब्राउजिंग के दौरान ब्राउजर में कैश और एक्सटेंशन जमा हो जाते हैं, जो ब्राउजर की स्पीड कम कर सकते हैं। नियमित रूप से इन्हें क्लियर करें और अनावश्यक एक्सटेंशन्स को डिसेबल करें।

Laptop Speed: इससे कंप्यूटर होगा तेज


अपने लैपटॉप या डेस्कटॉप को तेज बनाने के लिए इन छोटे-छोटे कदमों को अपनाना बेहद आसान और प्रभावशाली है। इससे न केवल आपकी डिवाइस की स्पीड बढ़ेगी बल्कि आपकी कार्यक्षमता भी बेहतर होगी। इसलिए, आज ही इन टिप्स को अपनाएं और अपने कंप्यूटर को फिर से नए जैसा बनाएं।

खबर शेयर करें:

Published on:

07 Sept 2025 06:58 pm

Hindi News / Technology / Laptop Speed: लैपटॉप या डेस्कटॉप की स्पीड है कम? इन आसान तरीकों से बनाएं अपने सिस्टम को तेज और फास्ट

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.

पत्रिका कनेक्ट