Laptop Speed: लैपटॉप या डेस्कटॉप की स्पीड है कम? इन आसान तरीकों से बनाएं अपने सिस्टम को तेज और फास्ट

How to fast your laptop: आज के डिजिटल युग में लैपटॉप और डेस्कटॉप हमारी जिंदगी का अहम हिस्सा बन गया है। ऑफिस का काम हो या घरवालों के लिए रेलवे टिकट बुक करना या कोई पर्सनल काम करना। हर काम के लिए लैपटॉप या डेस्कटॉप की मदद ली जाती है। लेकिन कई बार लगातार लैपटॉप, डेस्कटॉप के प्रयोग से सिस्टम में गड़बड़ी हो जाती है, और वो काम के बीच में अटकने लगता है। या यूं कहे कि हैंग होने लगता है। जिससे काम सही से नहीं हो पाता और वो परेशानी का सबब बन जाता है। अगर आप भी अपने लैपटॉप या डेस्कटॉप को फास्ट बनाना चाहते हैं, तो इन सरल तरीकों को अपनाकर आप अपने कंप्यूटर की परफॉर्मेंस बेहतर बना सकते हैं।
अनावश्यक प्रोग्राम्स और फाइल्स को हटाएं
कंप्यूटर में जितने ज्यादा अनावश्यक प्रोग्राम और फाइल्स होंगी, उतनी ही स्पीड कम होगी। नियमित रूप से अपने सिस्टम से बिना काम के एप्लिकेशन और फाइल्स को डिलीट करें या अनइंस्टॉल करें। इससे सिस्टम में जगह खाली होगी और कंप्यूटर तेजी से काम करेगा।
स्टार्टअप प्रोग्राम्स को कंट्रोल करें
जब आपका कंप्यूटर स्टार्ट होता है, तब कई प्रोग्राम्स अपने आप शुरू हो जाते हैं, जिससे सिस्टम स्लो हो सकता है। आप “Task Manager” या “System Configuration” से ऐसे प्रोग्राम्स को डिसेबल कर सकते हैं, जिनकी आपको शुरुआत में जरूरत नहीं होती।
एंटीवायरस से स्कैनिंग करें
कई बार वायरस और मैलवेयर भी कंप्यूटर की स्पीड कम कर देते हैं। विश्वसनीय एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का उपयोग कर अपने सिस्टम को नियमित रूप से स्कैन करें और खतरनाक फाइल्स को हटाएं।
RAM अपग्रेड करें
अगर आपका कंप्यूटर बार-बार हैंग होता है, तो यह RAM की कमी का संकेत हो सकता है। अतिरिक्त रैम लगाने से आपके कंप्यूटर की मल्टीटास्किंग क्षमता बढ़ती है और प्रदर्शन बेहतर होता है। जिसके बाद अलग-अलग टैब खोलने से भी आपका सिस्टम हैंग नहीं होगा।
ऑपरेटिंग सिस्टम अपडेट रखें
अपने कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम हमेशा लेटेस्ट वर्जन पर अपडेट रखें। अपडेट में अक्सर बग फिक्स और परफॉर्मेंस सुधार होते हैं, जो आपके कंप्यूटर को तेजी से चलाने में मदद करते हैं। इंटरनेट ब्राउजिंग के दौरान ब्राउजर में कैश और एक्सटेंशन जमा हो जाते हैं, जो ब्राउजर की स्पीड कम कर सकते हैं। नियमित रूप से इन्हें क्लियर करें और अनावश्यक एक्सटेंशन्स को डिसेबल करें।
अपने लैपटॉप या डेस्कटॉप को तेज बनाने के लिए इन छोटे-छोटे कदमों को अपनाना बेहद आसान और प्रभावशाली है। इससे न केवल आपकी डिवाइस की स्पीड बढ़ेगी बल्कि आपकी कार्यक्षमता भी बेहतर होगी। इसलिए, आज ही इन टिप्स को अपनाएं और अपने कंप्यूटर को फिर से नए जैसा बनाएं।