Laptop Speed: लैपटॉप या डेस्कटॉप की स्पीड है कम? इन आसान तरीकों से बनाएं अपने सिस्टम को तेज और फास्ट

How to fast your laptop: आज के डिजिटल युग में लैपटॉप और डेस्कटॉप हमारी जिंदगी का अहम हिस्सा बन गया है। ऑफिस का काम हो या घरवालों के लिए रेलवे टिकट बुक करना या कोई पर्सनल काम करना। हर काम के लिए लैपटॉप या डेस्कटॉप की मदद ली जाती है। लेकिन कई बार लगातार लैपटॉप, डेस्कटॉप के प्रयोग से सिस्टम में गड़बड़ी हो जाती है, और वो काम के बीच में अटकने लगता है। या यूं कहे कि हैंग होने लगता है। जिससे काम सही से नहीं हो पाता और वो परेशानी का सबब बन जाता है। अगर आप भी अपने लैपटॉप या डेस्कटॉप को फास्ट बनाना चाहते हैं, तो इन सरल तरीकों को अपनाकर आप अपने कंप्यूटर की परफॉर्मेंस बेहतर बना सकते हैं।