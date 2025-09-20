WhatsApp लेकर आ रहा धांसू फीचर, वाट्सऐप से जुड़ेगा Facebook Profile, क्लिक करते ही फेसबुक प्रोफाइल पर पहुंच जाएंगे

WhatsApp अपने यूजर्स के लिए लगातार नए फीचर्स लाता रहता है। जिससे वाट्सऐप यूजर्स को नई सुविधाएं मिलती रहें। अब ऐप एक और नई सुविधा पर काम कर रहा है, जिसके जरिए Facebook Profile Link को व्हाट्सएप से जोड़ा जा सकेगा। यह जानकारी फीचर-ट्रैकिंग वेबसाइट WABetaInfo की रिपोर्ट में सामने आई है। रिपोर्ट के अनुसार, WhatsApp का Android 2.25.26.12 बीटा वर्जन जारी किया गया है। इसी अपडेट में ‘Facebook Profile Links’ फीचर का संकेत मिला है। फिलहाल यह सुविधा डेवलपमेंट स्टेज पर है और इसके लिए टेस्टिंग की जा रही है।
बताया जा रहा है कि WhatsApp की चैट इंफो स्क्रीन में फेसबुक लिंक जोड़ने का विकल्प मिलेगा। लिंक जोड़ने के बाद यूजर की WhatsApp प्रोफाइल पर एक फेसबुक आइकन दिखाई देगा। उस पर टैप करते ही सीधे संबंधित फेसबुक प्रोफाइल पर पहुंचा जा सकेगा। यह फीचर उनलोगों के लिए और भी बढ़िया है जो अपने कॉन्टैक्ट्स को सिर्फ मैसेजिंग तक सीमित न रखकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी जोड़ना चाहते हैं।
व्हाट्सएप इस फीचर को कब लॉन्च करेगा, इसके बारे में अभी कोई अपडेट नहीं दिया गया है।लेकिन उम्मीद की जा रही है कि कंपनी इसे अक्टूबर के आखिरी हफ्ते या नवंबर की शुरुआत में रोलआउट कर सकती है। शुरुआत में यह अपडेट एंड्रॉइड यूजर्स को मिलने की संभावना है।
गौरतलब है कि इसी साल की शुरुआत में WhatsApp ने चैट थीम्स से जुड़ा अपडेट जारी किया था। इस फीचर से यूजर्स अपनी चैट स्क्रीन को अलग-अलग रंग और डिजाइन वाली थीम से कस्टमाइज कर सकते हैं। साथ ही आकर्षक वॉलपेपर का विकल्प भी उपलब्ध कराया गया है, जिससे चैटिंग का अनुभव और बेहतर हो गया। WhatsApp निरंतर यूजर्स की सहूलियत और नए-नए फीचर पर नए अपडेट लाती रहती है। इसी कड़ी में इस नए फीचर को जोड़ने की तैयारी की जा रही है।