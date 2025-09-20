WhatsApp लेकर आ रहा धांसू फीचर, वाट्सऐप से जुड़ेगा Facebook Profile, क्लिक करते ही फेसबुक प्रोफाइल पर पहुंच जाएंगे

WhatsApp अपने यूजर्स के लिए लगातार नए फीचर्स लाता रहता है। जिससे वाट्सऐप यूजर्स को नई सुविधाएं मिलती रहें। अब ऐप एक और नई सुविधा पर काम कर रहा है, जिसके जरिए Facebook Profile Link को व्हाट्सएप से जोड़ा जा सकेगा। यह जानकारी फीचर-ट्रैकिंग वेबसाइट WABetaInfo की रिपोर्ट में सामने आई है। रिपोर्ट के अनुसार, WhatsApp का Android 2.25.26.12 बीटा वर्जन जारी किया गया है। इसी अपडेट में ‘Facebook Profile Links’ फीचर का संकेत मिला है। फिलहाल यह सुविधा डेवलपमेंट स्टेज पर है और इसके लिए टेस्टिंग की जा रही है।