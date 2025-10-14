आने वाले सात दिनों का मौसम पूर्वानुमान दिखाएगी ये स्वदेशी ऐप Mausam, यूजर्स को अलर्ट भी मिलेगा

Mausam App: पिछले कुछ सालों में कई स्वदेशी ऐप्स देश में तैयार किये गए हैं। Arattai और Mappls पहले ही देशभर में सुर्खियां बटोर चुकी है। अब Mausam ऐप सुर्खियों में आ गई है। जैसा कि इसके नाम से ही स्पष्ट है, यह मौसम से जुड़ी जानकारी देने वाली एक ऑफिशियल ऐप है, जिसे भारत सरकार ने लॉन्च किया है। Mausam ऐप की सबसे खास बात यह है कि यह यूजर्स को उनके शहर या गांव का रियल टाइम मौसम दिखाती है। इसमें तापमान, हवा की रफ्तार, नमी, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय जैसी जरूरी जानकारियां शामिल होती हैं। मौसम में कोई भी बदलाव होते ही यह ऐप तुरंत नोटिफिकेशन के जरिए अपडेट देती है। यानी अगर आपके इलाके में तेज बारिश, तूफान या आंधी की संभावना है, तो यह ऐप आपको पहले से सतर्क कर देती है। इससे आम लोगों को अपने दिनभर के कामों की योजना बनाने में आसानी होती है।