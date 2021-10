METAVERSE : मेटावर्स यानी आभासी दुनिया के दीदार

-अनुमान है कि 2035 तक मेटावर्स 74.8 लाख करोड़ रुपए की इंडस्ट्री हो सकती है।

-मेटावर्स ऑगमेंटेड रियलिटी, वर्चुअल रियलिटी, मशीन लर्निंग, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी और आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस जैसी तकनीक के कॉम्बिनेशन पर काम करता है।

-फेसबुक ने अपना नाम बदलकर ‘मेटा’ कर दिया है (Facebook has changed its name to 'Meta')