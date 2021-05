भारतीय मूल की नासा इंजीनियर ने बनाई दुनिया की पहली 'न्यूज कम्पेरिजन ऐप'

अमरीकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा (American Space Agency NASA)) की पूर्व इंजीनियर हरलीन कौर ने दुनिया की पहली न्यूज कम्पेरिजन ऐप 'ग्राउंड न्यूज' (Ground News) बनाई है। यह ऐप विभिन्न समाचार पत्रों की खबरों की तुलनात्मक व्याख्या कर यूजर को खबरों में मौजूद पूर्वाग्रह से बचाता है। हरलीन ऐसी तकनीक बनाना चाहती थीं जो लोगों को जोड़े। ग्राउंड न्यूज पाठकों को खबर के हर पहलू और विभिन्न दृष्टिकोण को समझने में मदद करता है।

खास है ब्लाइंडस्पॉट फीचर

दुनियाभर के 50 हजार से ज्यादा पब्लिकेशन इस ऐप की वेबसाइट पर मौजूद हैं। ऐप खबर में मौजूद सनसनीखेज और पूर्वाग्रह को इंगित कर देता है। जैसे ब्रेकिंग स्टोरी पर क्लिक करके हम अगल-बगल के अन्य पब्लिकेशन और स्रोत से तुलना कर यह पता लगा सकते हैं कि वास्तव में अन्य स्रोत इसे कैसे कवर कर रहे हैं। इतना ही नहीं ऐप के 'ब्लाइंडस्पॉट फीचर' का इस्तेमाल कर हम यह भी देख सकते हैं कि यह भी देख सकते हैं कि किसी राजनीतिक घटनाक्रम के चारों ओर मौजूद किन महत्त्वपूर्ण मुद्दों को विभिन्न समाचार पत्र नजरअंदाज कर रहे हैं। इको चैंबर के युग में, यह सुविधा 'सनसनीखेज पत्रकारिता' की पहचान करने और उन खबरों की ओर देखने में मदद करती है, जो पूर्वाग्रह या प्रभावित करने की होड़ में दिखाई ही नहीं जाती हैं।

