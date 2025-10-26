New Rules from November 2025: बैंक अकाउंट से लेकर आधार कार्ड तक, 1 नवंबर से बदल रहे हैं कई जरुरी नियम, जान लें नहीं तो होगा नुकसान



वहीं, अगर आप SBI क्रेडिट कार्ड का उपयोग करते हैं तो आपके लिए भी नियम बदल गए हैं। अब अनसिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड पर 3.75% फीस लगाया जाएगा। इसके अलावा, अगर आप CRED, CheQ या Mobikwik जैसे थर्ड-पार्टी ऐप्स के जरिए स्कूल या कॉलेज की फीस चुकाते हैं, तो आपको 1% अतिरिक्त फीस देना होगा। हालांकि, अगर पेमेंट सीधे स्कूल की वेबसाइट या उसकी POS मशीन से किया जाता है, तो कोई अतिरिक्त चार्ज नहीं लगेगा। 1,000 रूपये से अधिक पैसे वॉलेट में लोड करने पर भी 1% शुल्क लागू होगा, जबकि कार्ड से चेक भुगतान करने पर 200 रूपये का शुल्क देना होगा।