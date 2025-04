Nothing Phone 3 की कीमत हो सकती है ज्यादा, मिल सकते हैं ये प्रीमियम फीचर्स, जाने कब होगा लॉन्च?

Nothing Phone 3 में क्या होंगे खास फीचर्स? Nothing अपने फोन्स के डिजाइन और इंटरफेस को लेकर पहले से ही काफी चर्चा में रहते हैं। इस बार भी कुछ बड़े बदलाव की उम्मीद है। लीक हुए एक इंटरनल ईमेल के मुताबिक, Nothing Phone 3 में AI फीचर्स और नया यूजर इंटरफेस देखने को मिलेगा। Essential Key और Essential Space जैसे फीचर्स को और बेहतर बनाया जाएगा, जिससे यूजर्स को ज्यादा स्मार्ट और आसान एक्सपीरियंस मिलेगा।

क्या होगी Nothing Phone 3 की कीमत? Nothing Phone 2 की शुरुआती कीमत 44,999 रुपये थी। लेकिन इस बार कंपनी फोन में कई नए फीचर्स जैसे AI, बेहतर कैमरा और ज्यादा पावरफुल चिपसेट देने वाली है। ऐसे में संभावना है कि Nothing Phone 3 की कीमत थोड़ी ज्यादा हो सकती है। हालांकि, असली कीमत का खुलासा फोन के लॉन्च के समय ही होगा।