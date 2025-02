Nothing Phone (3a) और (3a) Pro: लीक हुए नथिंगफोन के प्रमोशनल वीडियो, नए फीचर्स का खुलासा

Nothing Phone (3a) and (3a) Pro कैमरा और फीचर्स? Nothing Phone (3a) Pro – इस मॉडल में 3x पेरिस्कोप टेलीफोटो कैमरा होगा, जो 6x लॉसलेस-जैसे जूम सपोर्ट के साथ आएगा। यह टेलीफोटो कैमरा मैक्रो शॉट्स के लिए भी यूजफुल होगा, जिससे नजदीकी फोकस संभव हो पाएगा।

Nothing Phone (3a) – इस वेरिएंट में 2x टेलीफोटो कैमरा होगा, जो 4x लॉसलेस जूम स्टिल्स कैप्चर करने में सक्षम होगा। हालांकि, इसमें मैक्रो मोड का की जानकारी नहीं है। Nothing Phone (3a) and (3a) Pro प्रोसेसर और डिस्प्ले? दोनों फोनों में Snapdragon 7s Gen 3 प्रोसेसर होगा, जो पिछले मॉडल की तुलना में 25% ज्यादा परफॉर्मेंस देने में सक्षम होगा। साथ ही, 6.77-इंच का AMOLED डिस्प्ले देखने को मिलेगी, जो 120Hz रिफ्रेश रेट और 3,000 निट्स की पीक ब्राइटनेस के साथ आएगा।

डिजाइन और अन्य फीचर्स? Nothing Phone (3a) और (3a) Pro में सेमी-ट्रांसपेरेंट डिजाइन और Glyph लाइटिंग होगी। दोनों मॉडल्स में 5,000mAh की बैटरी होगी। Phone (3a) 8GB/128GB और 12GB/256GB वेरिएंट्स में उपलब्ध होगा, जबकि Phone (3a) Pro केवल 12GB/256GB वेरिएंट में आएगा।