अब कोई अनजान आपको नहीं जोड़ पाएगा किसी ग्रुप में, जानें WhatsApp का यह नया फीचर कैसे काम करेगा

WhatsApp समय-समय पर यूजर्स के लिए नए अपडेट लेकर आती रहती है। जिसमें नए फीचर्स, सॉफ्टवेयर अपडेट, सिक्योरिटी फीचर्स आदि होते हैं। अब हाल ही में WhatsApp नया फीचर लेकर आई है। इसमें व्हाट्सएप ने यूजर्स को ऑनलाइन ठगी और धोखाधड़ी से बचाने के लिए एक नया सेफ्टी फीचर शुरू किया है। इस फीचर में अगर कोई अनजान व्यक्ति या ऐसा नंबर जो आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट में नहीं है, आपको किसी नए ग्रुप में जोड़ता है, तो ऐप आपको अलर्ट आएगा।

कंपनी के अनुसार, इस सेफ्टी ओवरव्यू में उस ग्रुप से जुड़ी जरूरी जानकारी और सुरक्षित रहने के डिटेल्स दिए जाएंगे। यूजर्स चाहे तो बिना चैट खोले ही उस ग्रुप से बाहर निकल सकते हैं।