टेक्नोलॉजी

अब कोई अनजान आपको नहीं जोड़ पाएगा किसी ग्रुप में, जानें WhatsApp का यह नया फीचर कैसे काम करेगा

WhatsApp: इसके साथ ही इसमें यह फीचर भी दिया गया है कि अगर जानकारी देखने के बाद लगता है कि ग्रुप से आप परिचित है, तो चैट ओपन कर और डिटेल देख सकते हैं।

भारत

Anurag Animesh

Aug 22, 2025

WhatsApp
WhatsApp(AI Generated Image-Gemini)

WhatsApp समय-समय पर यूजर्स के लिए नए अपडेट लेकर आती रहती है। जिसमें नए फीचर्स, सॉफ्टवेयर अपडेट, सिक्योरिटी फीचर्स आदि होते हैं। अब हाल ही में WhatsApp नया फीचर लेकर आई है। इसमें व्हाट्सएप ने यूजर्स को ऑनलाइन ठगी और धोखाधड़ी से बचाने के लिए एक नया सेफ्टी फीचर शुरू किया है। इस फीचर में अगर कोई अनजान व्यक्ति या ऐसा नंबर जो आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट में नहीं है, आपको किसी नए ग्रुप में जोड़ता है, तो ऐप आपको अलर्ट आएगा।
कंपनी के अनुसार, इस सेफ्टी ओवरव्यू में उस ग्रुप से जुड़ी जरूरी जानकारी और सुरक्षित रहने के डिटेल्स दिए जाएंगे। यूजर्स चाहे तो बिना चैट खोले ही उस ग्रुप से बाहर निकल सकते हैं।

WhatsApp ग्रुप की बढ़ेगी सेफ्टी


इसके साथ ही इसमें यह फीचर भी दिया गया है कि अगर जानकारी देखने के बाद लगता है कि ग्रुप से आप परिचित है, तो चैट ओपन कर और डिटेल देख सकते हैं। साथ ही जब तक आप तय नहीं करते कि ग्रुप में रहना है या नहीं, तब तक उसके नोटिफिकेशन म्यूट पर रहेंगे। WhatsApp इस भी चेक कर रहा है कि जब कोई यूजर ऐसे व्यक्ति को मैसेज भेजना शुरू करे जो उसकी कॉन्टैक्ट लिस्ट में नहीं है, तब उसे उस व्यक्ति के बारे में अतिरिक्त जानकारी देकर पहले से ही अलर्ट किया जाए। इसका फीचर का मकसद है कि लोग सोच-समझकर बातचीत शुरू कर सकें।

अपराधी दे रहे थे अपराध को अंजाम


WhatsApp ने बताया कि वह अपराधी गिरोहों द्वारा चलाए जा रहे स्कैम सेंटर्स के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर रहा है। इनमें से कई सेंटर्स जबरन मजदूरी पर आधारित हैं और दक्षिण-पूर्व एशिया में सक्रिय हैं। कंपनी के मुताबिक, इस साल के पहले छह महीनों में WhatsApp और Meta की सिक्योरिटी टीम ने 68 लाख से ज्यादा ऐसे अकाउंट्स की पहचान कर उन्हें बैन किया, जो स्कैम सेंटर्स से जुड़े थे। कंपनी का कहना है कि उसने कई अकाउंट्स को ऑपरेशनल होने से पहले ही पकड़कर हटाया।

22 Aug 2025 01:46 pm

Hindi News / Technology / अब कोई अनजान आपको नहीं जोड़ पाएगा किसी ग्रुप में, जानें WhatsApp का यह नया फीचर कैसे काम करेगा

