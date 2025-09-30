अब ChatGPT से कर सकेंगे शॉपिंग भी, OpenAI ने ChatGPT में जोड़ा Instant Checkout फीचर, चैट से खरीदे सामान



OpenAI ने इसके लिए एक नया प्रोटोकॉल भी तैयार किया है, जिसे Agentic Commerce Protocol नाम दिया गया है। इसके जरिए प्लेटफॉर्म पर खरीदारी का अनुभव और भी आसान और सुरक्षित बनेगा। इस फीचर का इस्तेमाल बेहद आसान है। यूजर चाहे तो नया चैट शुरू कर सकता है या फिर पुराने चैट में जाकर प्रोडक्ट्स के बारे में जानकारी ले सकता है। जैसे, कोई यूजर पूछे, “5000 रुपये तक की सबसे अच्छी स्मार्टवॉच कौन-सी है?” या “गिफ्ट देने के लिए बेस्ट आइटम क्या हो सकते हैं?" ऐसे सवालों के जवाब में ChatGPT विभिन्न ऑनलाइन स्टोर्स से बेहतरीन विकल्प सुझाएगा। कंपनी प्रमोशन की बात पर कंपनी का कहना है कि ये सुझाव किसी एक ब्रांड को प्रमोट करने के लिए नहीं होंगे।