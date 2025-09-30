Patrika LogoSwitch to English

अब ChatGPT से कर सकेंगे शॉपिंग भी, OpenAI ने ChatGPT में जोड़ा Instant Checkout फीचर, चैट से खरीदे सामान

OpenAI ने इसके लिए एक नया प्रोटोकॉल भी तैयार किया है, जिसे Agentic Commerce Protocol नाम दिया गया है। इसके जरिए प्लेटफॉर्म पर खरीदारी का अनुभव और भी आसान और सुरक्षित बनेगा।

2 min read

भारत

image

Anurag Animesh

Sep 30, 2025

Online Shopping With ChatGPT

Online Shopping With ChatGPT(Image-OpenAI)

Online Shopping With ChatGPT: टेक्नोलॉजी लगातार डेवलप कर रही है और नए-नए इन्वेंशन हो रहे हैं। जिसका फायदा लोगों को मिलता है। Artificial intelligence कंपनी OpenAI ने अपने चैटबॉट ChatGPT में एक नया फीचर Instant Checkout लॉन्च किया है। इसकी मदद से यूजर्स अब सीधे चैट विंडो से ही प्रोडक्ट खरीद पाएंगे। हालांकि, यह सुविधा फिलहाल केवल अमेरिका के लिए उपलब्ध है। कंपनी ने शुरुआती चरण में Etsy के सेलर्स को इस फीचर से जोड़ा है। यानी ChatGPT के Plus, Pro और Free सभी यूजर्स चैटिंग के दौरान किसी प्रोडक्ट को पसंद आने पर उसे तुरंत खरीद सकेंगे। आने वाले समय में Shopify के कई ब्रांड्स जैसे Glossier, Skims, Spanx और Vuori भी इस सुविधा से जुड़ जाएंगे।

ChatGPT Shopping: ये होगा प्रोसेस


OpenAI ने इसके लिए एक नया प्रोटोकॉल भी तैयार किया है, जिसे Agentic Commerce Protocol नाम दिया गया है। इसके जरिए प्लेटफॉर्म पर खरीदारी का अनुभव और भी आसान और सुरक्षित बनेगा। इस फीचर का इस्तेमाल बेहद आसान है। यूजर चाहे तो नया चैट शुरू कर सकता है या फिर पुराने चैट में जाकर प्रोडक्ट्स के बारे में जानकारी ले सकता है। जैसे, कोई यूजर पूछे, “5000 रुपये तक की सबसे अच्छी स्मार्टवॉच कौन-सी है?” या “गिफ्ट देने के लिए बेस्ट आइटम क्या हो सकते हैं?" ऐसे सवालों के जवाब में ChatGPT विभिन्न ऑनलाइन स्टोर्स से बेहतरीन विकल्प सुझाएगा। कंपनी प्रमोशन की बात पर कंपनी का कहना है कि ये सुझाव किसी एक ब्रांड को प्रमोट करने के लिए नहीं होंगे।

Online Shopping With ChatGPT: पेमेंट और खरीदारी प्रक्रिया


अभी यह फीचर केवल सिंगल-आइटम खरीदारी की सुविधा देता है। अगर कोई प्रोडक्ट Instant Checkout सपोर्ट करता है तो यूजर उसे सीधे चैट से खरीद सकता है। इसके बाद केवल शिपिंग एड्रेस और पेमेंट डिटेल्स कन्फर्म करनी होंगी। उसके बाद ChatGPT Plus और Pro यूजर्स अपने सेव्ड क्रेडिट या डेबिट कार्ड से भुगतान कर सकेंगे। ग्राहकों से कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं लिया जाएगा।
लेकिन सेलर्स को OpenAI को एक पहले से तय फीस देनी होगी।

ChatGPT: आगे की योजना


OpenAI ने यह भी कहा है कि भविष्य में इस फीचर में कई नए बदलाव देखने को मिलेंगे। जैसे मल्टी-आइटम खरीदारी की सुविधा जोड़ी जाएगी। इसके साथ ही इसे अन्य देशों में भी उपलब्ध कराया जाएगा। कंपनी ने इस टेक्नोलॉजी को ओपन-सोर्स बना दिया है, ताकि और अधिक डेवलपर्स और सेलर्स इसे अपनी सेवाओं में इंटीग्रेट कर सकें।

