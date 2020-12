गैजेट: भारतीय की कंपनी ने बनाई ऐसी 'स्मार्ट रिंग' जो कोरोना संक्रमण का पता लगाने में सक्षम

कोरोना के संक्रमण (Novel Corona Virus) से बचने के लिए सोशल-फिजिकल डिस्टैन्सिंग (Social Distancing or Physical Distancing) और मास्क (Use of Facemask) के उपयोग को ही सबसे अधिक कारगर माना जा रहा है। लेकिन फ्रंटलाइन में खड़े चिकित्साकर्मियों और नर्सिंग स्टाफ को संक्रमण से खुद को बचाना और रोगियों का इलाज करना एक टेढ़ी खीर साबित हो रहा है। इस परेशानी को समझते हुए एक भारतीय ने अपनी कंपनी में ऐसी डिवाइस (Usefull Device) है जो न केवल संक्रमण से है, बल्कि स्वास्थय सम्बन्धी ज़रूरी सलाह भी दे रही है।

सैन फ्रांसिस्कों के रहने वाले भारतीय मूल के अमरीकी हरप्रीत सिंह राय की कंपनी ने एक ऐसा डिवाइस बनाया है जो कोरोना वायरस के संक्रमण का पता लगाने में सक्षम है। उनकी कंपनी ने अंगूठी के आकार का एक आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस से लैस एल्गोरिदम 'औरा' (OURA) बनाया है जिसे सैन फ्रांसिस्को और कैलिफोर्निया के अस्पतालोंमें 2 हजार से ज्यादा चिकित्साकर्मी पहने हुए हैं। इस डिवाइस में 1.5 लाख से ज्यादा लोगों का डेटा है जिसे स्कैन कर डिवाइस उपयोगकर्ता को आसपास मौजूद संभावित कोरोना संक्रमित के बारे में सूचित करता है।

इतना ही नहीं यह पहनने वाले के स्वास्थ्य संबंधी शुरुआती लक्ष्णों के आधार पर भी कोविड-19 संक्रमण की पुष्टि करने में सक्षम है। कंपनी इसे दुनिया की पहली वैलनेस रिंग (WORLD'S FIRST WELLNESS RING) कह रही है। यह डिवाइस हमारी नींद लेने की प्रक्रिया (Sleeping Pattern) , जीवनशैली (Life Style), गतिविधियों में व्यस्त रहने की समयावधि और शरीर के मानसिक प्रतिक्रिया के आधार पर रूटीन जांच भी करता है।