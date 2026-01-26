अब WhatsApp पर मिलेगी पंचायत से जुड़ी जानकारी, योजनाओं और प्रमाणपत्रों का स्टेटस घर बैठे

PANCHAM Chatbot Panchayati Raj: डिजिटल इंडिया के इस दौर में अब देश के गांव और पंचायतें भी पीछे नहीं रहने वाली हैं। केंद्रीय पंचायती राज मंत्रालय ने ग्रामीण भारत को सशक्त बनाने के लिए पंचम (PANCHAM) नाम का एक WhatsApp चैटबॉट लॉन्च किया है। 25 जनवरी 2026 को लॉन्च किया गया यह डिजिटल टूल, ग्रामीणों और पंचायत प्रतिनिधियों के बीच की दूरी को खत्म करने के उद्देश्य से लाया गया है।