जियो-एयरटेल को चुनौती की तैयारी: 22,000 नए 4G टावर लगाएगा BSNL, फंडिंग पर सरकार से बातचीत

BSNL 4G Expansion: देश के टेलिकॉम मार्केट में फिलहाल प्राइवेट कंपनियों का दबदबा है, लेकिन सरकारी कंपनी BSNL अब अपने नेटवर्क को मजबूत करने की दिशा में आगे बढ़ रही है। केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने स्पष्ट किया है कि सरकार का लक्ष्य BSNL के 4G नेटवर्क का विस्तार करना है, ताकि खासकर ग्रामीण और दूरदराज इलाकों में बेहतर कनेक्टिविटी पहुंचाई जा सके। इसी उद्देश्य से सिंधिया ने हाल ही में निर्मला सीतारमण से मुलाकात कर नेटवर्क विस्तार के लिए फंडिंग को लेकर चर्चा की है।
अब तक उपलब्ध जानकारी के अनुसार, BSNL देशभर में लगभग 1 लाख 4G साइट्स स्थापित कर चुका है। इसके अलावा, कंपनी ने 22,000 अतिरिक्त 4G साइट्स लगाने की योजना बनाई है, जिनके लिए तकनीकी स्पेसिफिकेशन अंतिम चरण में हैं। संचार मंत्री ने संकेत दिए हैं कि नेटवर्क कवरेज बढ़ाने के लिए आगे चलकर और साइट्स की भी आवश्यकता पड़ सकती है। इसी संभावित विस्तार को ध्यान में रखते हुए वित्त मंत्रालय से फंडिंग पर बातचीत की गई है।
BSNL के 4G नेटवर्क की एक अहम विशेषता यह है कि यह पूरी तरह स्वदेशी तकनीक पर आधारित है। इस नेटवर्क को Tata Consultancy Services (TCS) के नेतृत्व वाले कंसोर्टियम ने विकसित किया है, जिसमें Tejas Networks और C-DOT (Centre for Development of Telematics) जैसे भारतीय संस्थान शामिल हैं। सरकार का कहना है कि यह स्वदेशी 4G स्टैक भविष्य में 5G के लिए भी उपयोगी हो सकता है।
BSNL के 4G नेटवर्क को इस तरह डिजाइन किया गया है कि जरूरत पड़ने पर इन्हीं साइट्स को 5G में अपग्रेड किया जा सके। हालांकि, 5G सेवाओं की लॉन्च टाइमलाइन को लेकर अभी कोई आधिकारिक तारीख घोषित नहीं की गई है। सरकार और BSNL फिलहाल 4G नेटवर्क के विस्तार और स्थिरीकरण पर फोकस कर रहे हैं।
टेलिकॉम सेक्टर के जानकारों का मानना है कि अगर BSNL को निजी कंपनियों जैसे जियो और एयरटेल के साथ प्रभावी प्रतिस्पर्धा करनी है, तो उसे अपने नेटवर्क की उपलब्धता और कवरेज बढ़ानी होगी। खासतौर पर ग्रामीण भारत में अब भी भरोसेमंद और किफायती इंटरनेट की जरूरत है। BSNL का 4G विस्तार इसी दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है, जो डिजिटल कनेक्टिविटी को मजबूत कर सकता है।
