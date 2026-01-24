जियो-एयरटेल को चुनौती की तैयारी: 22,000 नए 4G टावर लगाएगा BSNL, फंडिंग पर सरकार से बातचीत

BSNL 4G Expansion: देश के टेलिकॉम मार्केट में फिलहाल प्राइवेट कंपनियों का दबदबा है, लेकिन सरकारी कंपनी BSNL अब अपने नेटवर्क को मजबूत करने की दिशा में आगे बढ़ रही है। केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने स्पष्ट किया है कि सरकार का लक्ष्य BSNL के 4G नेटवर्क का विस्तार करना है, ताकि खासकर ग्रामीण और दूरदराज इलाकों में बेहतर कनेक्टिविटी पहुंचाई जा सके। इसी उद्देश्य से सिंधिया ने हाल ही में निर्मला सीतारमण से मुलाकात कर नेटवर्क विस्तार के लिए फंडिंग को लेकर चर्चा की है।