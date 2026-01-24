Snapchat पर बच्चे किससे कर रहे हैं बात, अब पैरेंट्स को भी होगी जानकारी, जानें क्या है नया अपडेट

Snapchat Family Center Update 2026 (Image: Gemini)
Snapchat Family Center Update 2026: आजकल के दौर में बच्चों और उनके स्मार्टफोन को अलग करना लगभग नामुमकिन सा हो गया है। खासकर टीनेजर्स के बीच स्नैपचैट (Snapchat) का अलग ही क्रेज है। इसकी बड़ी वजह है वहां मिलने वाली प्राइवेसी। लेकिन यही प्राइवेसी पैरेंट्स के लिए हमेशा से सिरदर्द रही है, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं चलता कि उनके बच्चे ऑनलाइन किससे और क्या बातें कर रहे हैं। अब स्नैपचैट ने इसी चिंता को दूर करने के लिए अपने फैमिली सेंटर में कुछ बड़े और जरूरी बदलाव किए हैं। कंपनी ने भारत समेत दुनिया भर में नए फीचर्स रोलआउट कर दिए हैं, जिससे अब पैरेंट्स की पावर थोड़ी बढ़ गई है।
अक्सर माता-पिता को फिक्र रहती है कि उनके बच्चे ऑनलाइन किससे सबसे ज्यादा घुले-मिले हुए हैं। स्नैपचैट के इस नए अपडेट के बाद अब पैरेंट्स ये देख पाएंगे कि पिछले 7 दिनों में उनके बच्चों ने किन लोगों से सबसे ज्यादा बातचीत की है और ऐप पर उनकी दूसरी गतिविधियां क्या रही हैं। ये कोई सीधी जासूसी नहीं, बल्कि एक तरह की सोशल एक्टिविटी रिपोर्ट होगी। इससे पैरेंट्स को एक अंदाजा रहेगा कि उनके बच्चे के सोशल सर्कल में कौन-कौन शामिल है।
यहां एक बात समझना बहुत जरूरी है। पैरेंट्स सिर्फ ये देख पाएंगे कि बात किससे हो रही है, लेकिन ये नहीं देख पाएंगे कि क्या बात हो रही है। यानी मैसेज के अंदर क्या लिखा गया है, वो अभी भी पूरी तरह प्राइवेट ही रहेगा। कंपनी का कहना है कि वे बच्चों की प्राइवेसी और सुरक्षा के बीच एक संतुलन बनाना चाहते हैं, ताकि बच्चों और पैरेंट्स के बीच भरोसे का रिश्ता बना रहे और वे आपस में खुलकर बात कर सकें। इसका मकसद बच्चों पर हर वक्त नजर रखना नहीं, बल्कि उन्हें सही राह दिखाना है।
एक और बड़ा अपडेट स्नैप मैप (Snap Map) को लेकर है। अब पैरेंट्स को ये साफ-साफ पता चल सकेगा कि उनके बच्चे अपनी लाइव लोकेशन किस-किस के साथ शेयर कर रहे हैं। हालांकि, पैरेंट्स बच्चों को हर सेकंड रियल-टाइम ट्रैक नहीं कर पाएंगे, लेकिन अगर ऐप को किसी तरह के खतरे का अंदेशा होता है, तो वो तुरंत पैरेंट्स को अलर्ट भेज देगा।
स्नैपचैट टीन्स के बीच अपनी प्राइवेसी की वजह से ही पॉपुलर है, लेकिन पहले पैरेंट्स के पास ये जानने का कोई जरिया नहीं था कि उनका बच्चा ऑनलाइन दुनिया में किससे मिल रहा है। अब फैमिली सेंटर के जरिए उन्हें जो इनसाइट्स मिलेंगे, उससे वे अपने बच्चों के साथ सुरक्षित इंटरनेट के बारे में ज्यादा बेहतर तरीके से चर्चा कर पाएंगे।
कुल मिलाकर, स्नैपचैट का यह कदम बच्चों की सुरक्षा और माता-पिता की मानसिक शांति के बीच की दूरी को कम करने की एक कोशिश है।
