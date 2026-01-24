Snapchat पर बच्चे किससे कर रहे हैं बात, अब पैरेंट्स को भी होगी जानकारी, जानें क्या है नया अपडेट

Snapchat Family Center Update 2026: आजकल के दौर में बच्चों और उनके स्मार्टफोन को अलग करना लगभग नामुमकिन सा हो गया है। खासकर टीनेजर्स के बीच स्नैपचैट (Snapchat) का अलग ही क्रेज है। इसकी बड़ी वजह है वहां मिलने वाली प्राइवेसी। लेकिन यही प्राइवेसी पैरेंट्स के लिए हमेशा से सिरदर्द रही है, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं चलता कि उनके बच्चे ऑनलाइन किससे और क्या बातें कर रहे हैं। अब स्नैपचैट ने इसी चिंता को दूर करने के लिए अपने फैमिली सेंटर में कुछ बड़े और जरूरी बदलाव किए हैं। कंपनी ने भारत समेत दुनिया भर में नए फीचर्स रोलआउट कर दिए हैं, जिससे अब पैरेंट्स की पावर थोड़ी बढ़ गई है।