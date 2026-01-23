23 जनवरी 2026,

शुक्रवार

टेक्नोलॉजी

मोटोरोला ने भारतीय बाजार में उतारा फ्लैगशिप फोन, 59,999 से शुरू है कीमत, जानें कब से शुरू होगी बिक्री?

मोटोरोला ने भारत में अपना प्रीमियम Motorola Signature स्मार्टफोन लॉन्च कर दिया है। 59,999 रुपये की शुरुआती कीमत वाले इस फोन में Snapdragon 8 Gen 5 प्रोसेसर और 7 साल के अपडेट्स मिलेंगे।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Rahul Yadav

Jan 23, 2026

Motorola Signature Price in India

Motorola Signature Price in India (Image: Motorola)

Motorola Signature Price: मोटोरोला ने भारत में अपने प्रीमियम स्मार्टफोन पोर्टफोलियो का विस्तार करते हुए नया फ्लैगशिप स्मार्टफोन Motorola Signature को आधिकारिक तौर पर लॉन्च कर दिया है। यह भारत में कंपनी का पहला कैंडीबार फ्लैगशिप फोन है, जिसे स्लिम डिजाइन और लेटेस्ट प्रोसेसर के साथ बाजार में पेश किया गया है।

कीमत और उपलब्धता

मोटोरोला ने इस स्मार्टफोन को तीन अलग-अलग स्टोरेज वेरिएंट्स में लॉन्च किया है।

  • 12GB RAM/256GB स्टोरेज: 59,999 रुपये
  • 16GB RAM/512GB स्टोरेज: 64,999 रुपये
  • 16GB RAM/1TB स्टोरेज: 69,999 रुपये

इस स्मार्टफोन की बिक्री 30 जनवरी 2026 से शुरू होगी। ग्राहक इसे फ्लिपकार्ट, मोटोरोला की आधिकारिक वेबसाइट और देश भर के प्रमुख रिटेल स्टोर्स के जरिए खरीद सकेंगे।

Motorola Signature Software Update: सॉफ्टवेयर और लंबे अपडेट का वादा

सॉफ्टवेयर के मामले में कंपनी ने एक बड़ा कदम उठाया है। यह फोन एंड्रॉइड 16 पर आधारित मोटोरोला के नए 'Hello UI' पर चलता है। कंपनी ने इस डिवाइस के लिए 7 साल के ओएस अपग्रेड और 7 साल के सुरक्षा अपडेट्स देने की प्रतिबद्धता जताई है।

Motorola Signature Specifications: स्पेसिफिकेशंस

प्रोसेसर और परफॉर्मेंस: यह स्मार्टफोन क्वालकॉम के लेटेस्ट Snapdragon 8 Gen 5 प्रोसेसर से लैस है। इसमें बेहतर कूलिंग के लिए 6,002mm² का वेपर चैंबर दिया गया है।

डिस्प्ले: इसमें 6.8-इंच का 1.5K LTPO AMOLED डिस्प्ले है, जो 165Hz रिफ्रेश रेट और 6,200 निट्स की पीक ब्राइटनेस के साथ आता है। सुरक्षा के लिए इसमें कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास विक्टस 2 का इस्तेमाल किया गया है।

डिजाइन: फोन की मोटाई मात्र 6.99mm और वजन 186 ग्राम है। इसमें एयरक्राफ्ट-ग्रेड एल्युमीनियम फ्रेम का उपयोग किया गया है।

बैटरी और चार्जिंग: इसमें 5,200mAh की बैटरी दी गई है, जो 90W वायर्ड और 50W वायरलेस फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है।

Motorola Signature Camera Specs: कैमरा सेटअप

फोटोग्राफी के लिए इसमें ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप दिया गया है, जिसे DXOMARK से गोल्ड लेबल सर्टिफिकेशन प्राप्त है।

मुख्य कैमरा: 50MP Sony LYTIA 828 सेंसर (OIS के साथ)।

टेलीफोटो: 50MP Sony LYTIA 600 पेरिस्कोप लेंस (3x ऑप्टिकल ज़ूम)।

अल्ट्रा-वाइड: 50MP सेंसर, जो मैक्रो फोटोग्राफी के लिए भी काम करता है।

सेल्फी: फ्रंट में 50MP का ऑटोफोकस कैमरा दिया गया है।

नई कंसीयज सर्विस

डिवाइस के साथ कंपनी ने 'Motorola Signature Club' नाम से एक खास सर्विस शुरू की है। यह एक 24x7 लाइव एजेंट सपोर्ट प्रोग्राम है, जो यूजर्स को तकनीकी मदद के अलावा ट्रैवल बुकिंग, डाइनिंग रिजर्वेशन और इवेंट कोऑर्डिनेशन जैसी लाइफस्टाइल सेवाओं में सहायता करता है।

23 Jan 2026 04:14 pm

Hindi News / Technology / मोटोरोला ने भारतीय बाजार में उतारा फ्लैगशिप फोन, 59,999 से शुरू है कीमत, जानें कब से शुरू होगी बिक्री?

