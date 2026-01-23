मोटोरोला ने भारतीय बाजार में उतारा फ्लैगशिप फोन, 59,999 से शुरू है कीमत, जानें कब से शुरू होगी बिक्री?

Motorola Signature Price: मोटोरोला ने भारत में अपने प्रीमियम स्मार्टफोन पोर्टफोलियो का विस्तार करते हुए नया फ्लैगशिप स्मार्टफोन Motorola Signature को आधिकारिक तौर पर लॉन्च कर दिया है। यह भारत में कंपनी का पहला कैंडीबार फ्लैगशिप फोन है, जिसे स्लिम डिजाइन और लेटेस्ट प्रोसेसर के साथ बाजार में पेश किया गया है।