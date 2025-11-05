Phone Battery: फोन की बैटरी को कितना करना चाहिए चार्ज? कभी ना करें ये गलती

Phone Battery(Image-Freepik)
आज के दौर में स्मार्टफोन हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का अभिन्न हिस्सा बन गया है। सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक लगभग हर काम में हम इसका इस्तेमाल करते हैं। ऐसे में फोन की बैटरी हेल्थ का ध्यान रखना भी उतना ही जरूरी है। बहुत से लोग अपने फोन को हमेशा 100% तक चार्ज करना पसंद करते हैं या फिर रातभर चार्जिंग पर लगाकर छोड़ देते हैं, ताकि सुबह बैटरी पूरी मिले। लेकिन तकनीकी विशेषज्ञों के अनुसार, यह आदत धीरे-धीरे बैटरी की लाइफ कम कर देती है।
टेक एक्सपर्ट्स बताते हैं कि फोन को बार-बार पूरी तरह चार्ज करना बैटरी पर अतिरिक्त दबाव डालता है। जब बैटरी 100% चार्ज होती है, तो उसमें वोल्टेज लेवल बढ़ जाता है, जिससे अंदर केमिकल बदलाव होते हैं। समय के साथ यह बदलाव बैटरी की क्षमता को कमजोर कर देते हैं। कई रिपोर्ट्स के अनुसार, अगर बैटरी को केवल 85-90% तक चार्ज किया जाए, तो उसकी उम्र लगभग 10-15% तक बढ़ाई जा सकती है।
बैटरी की सेहत बनाए रखने के लिए उसे हमेशा 20% से 80% के बीच चार्ज रखना सबसे अच्छा माना जाता है। बैटरी को पूरी तरह 0% तक डिस्चार्ज होने से बचाएं। रोजाना 100% चार्ज करने से परहेज करें। अगर लंबे सफर या किसी जरूरी काम के लिए पूरा चार्ज चाहिए, तभी 100% करें। साथ ही, फोन को बहुत गर्म या ठंडे तापमान में चार्ज करने से भी बैटरी को नुकसान होता है। तेज चार्जिंग से बैटरी ज्यादा गर्म होती है, जिससे उसके अंदर की सेल्स पर असर पड़ता है। कई मामलों में अधिक गर्मी के कारण बैटरी फटने या आग लगने जैसी घटनाएं भी सामने आई हैं।
