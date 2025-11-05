Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

टेक्नोलॉजी

Phone Battery: फोन की बैटरी को कितना करना चाहिए चार्ज? कभी ना करें ये गलती

फोन में बैटरी कितनी चार्ज करनी चाहिए इस बात को लेकर लोगों में संशय की स्थिति रहती है। लेकिन एक्सपर्ट्स की माने तो बैटरी को 100% तक चार्ज नहीं करना चाहिए। जानें कितनी करनी चाहिए चार्ज।

less than 1 minute read
Google source verification

भारत

image

Anurag Animesh

Nov 05, 2025

Phone Battery

Phone Battery(Image-Freepik)

आज के दौर में स्मार्टफोन हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का अभिन्न हिस्सा बन गया है। सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक लगभग हर काम में हम इसका इस्तेमाल करते हैं। ऐसे में फोन की बैटरी हेल्थ का ध्यान रखना भी उतना ही जरूरी है। बहुत से लोग अपने फोन को हमेशा 100% तक चार्ज करना पसंद करते हैं या फिर रातभर चार्जिंग पर लगाकर छोड़ देते हैं, ताकि सुबह बैटरी पूरी मिले। लेकिन तकनीकी विशेषज्ञों के अनुसार, यह आदत धीरे-धीरे बैटरी की लाइफ कम कर देती है।

100% चार्ज करने से क्यों घटती है बैटरी की उम्र?

टेक एक्सपर्ट्स बताते हैं कि फोन को बार-बार पूरी तरह चार्ज करना बैटरी पर अतिरिक्त दबाव डालता है। जब बैटरी 100% चार्ज होती है, तो उसमें वोल्टेज लेवल बढ़ जाता है, जिससे अंदर केमिकल बदलाव होते हैं। समय के साथ यह बदलाव बैटरी की क्षमता को कमजोर कर देते हैं। कई रिपोर्ट्स के अनुसार, अगर बैटरी को केवल 85-90% तक चार्ज किया जाए, तो उसकी उम्र लगभग 10-15% तक बढ़ाई जा सकती है।

Phone Battery: फोन चार्ज करने का सही तरीका क्या है?


बैटरी की सेहत बनाए रखने के लिए उसे हमेशा 20% से 80% के बीच चार्ज रखना सबसे अच्छा माना जाता है। बैटरी को पूरी तरह 0% तक डिस्चार्ज होने से बचाएं। रोजाना 100% चार्ज करने से परहेज करें। अगर लंबे सफर या किसी जरूरी काम के लिए पूरा चार्ज चाहिए, तभी 100% करें। साथ ही, फोन को बहुत गर्म या ठंडे तापमान में चार्ज करने से भी बैटरी को नुकसान होता है। तेज चार्जिंग से बैटरी ज्यादा गर्म होती है, जिससे उसके अंदर की सेल्स पर असर पड़ता है। कई मामलों में अधिक गर्मी के कारण बैटरी फटने या आग लगने जैसी घटनाएं भी सामने आई हैं।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

05 Nov 2025 04:24 pm

Hindi News / Technology / Phone Battery: फोन की बैटरी को कितना करना चाहिए चार्ज? कभी ना करें ये गलती

बड़ी खबरें

View All

टेक्नोलॉजी

ट्रेंडिंग

Amazon और Perplexity के बीच टकराव, AI एजेंट ‘Comet’ पर लगा नियम तोड़ने का आरोप, कोर्ट पहुंचा मामला

Amazon Perplexity AI Cease-and-Desistc
टेक्नोलॉजी

Gemini बनेगा गूगल का नया स्मार्ट असिस्टेंट, जल्द खत्म होगा Google Assistant का दौर

Google Assistant
टेक्नोलॉजी

फ्री में कैसे ले पाएंगे ChatGpt का सब्सक्रिप्शन? जान लें स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस

ChatGpt
टेक्नोलॉजी

कौन हैं Michio Kaku जिन्होंने दी है चेतावनी? फर्जी AI डीपफेक वीडियो फैला रहे हैं 3I/ATLAS को लेकर झूठी बातें

Michio Kaku
टेक्नोलॉजी

ये कंपनी बनी भारत की नंबर 1 स्मार्टफोन ब्रांड, प्रीमियम सेगमेंट में Apple ने दिखाया जलवा

India Smartphone Sales Q3 2025
टेक्नोलॉजी
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.