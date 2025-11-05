Phone Battery: फोन की बैटरी को कितना करना चाहिए चार्ज? कभी ना करें ये गलती



बैटरी की सेहत बनाए रखने के लिए उसे हमेशा 20% से 80% के बीच चार्ज रखना सबसे अच्छा माना जाता है। बैटरी को पूरी तरह 0% तक डिस्चार्ज होने से बचाएं। रोजाना 100% चार्ज करने से परहेज करें। अगर लंबे सफर या किसी जरूरी काम के लिए पूरा चार्ज चाहिए, तभी 100% करें। साथ ही, फोन को बहुत गर्म या ठंडे तापमान में चार्ज करने से भी बैटरी को नुकसान होता है। तेज चार्जिंग से बैटरी ज्यादा गर्म होती है, जिससे उसके अंदर की सेल्स पर असर पड़ता है। कई मामलों में अधिक गर्मी के कारण बैटरी फटने या आग लगने जैसी घटनाएं भी सामने आई हैं।